Tottenham | Kane non basta Col Psv finisce 2-2 | l' Inter sorride

DIRETTA/ Tottenham Barcellona (risultato live 1-3) streaming video e tv : Messi risponde a Kane! : DIRETTA Tottenham Barcellona , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . A Wembley va in scena una grande partita nel gruppo B della Champions League(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:19:00 GMT)

LIVE Inter-Tottenham in DIRETTA : 0-0. Spalletti si affida alla difesa a 3 per arginare Kane : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Tottenham, match valido per il primo turno della fase a gironi (B) di Champions League 2018-2019. Subito un avversario difficile per Icardi e compagni, chiamati a un’impresa contro la compagine inglese per incominciare al meglio la propria avventura nella massima competizione continentale. Si preannuncia grande spettacolo e lo Stadio sarà praticamente sold-out: sono già stati staccati ...