Torna L’Allieva di Alessandra Mastronardi | anticipazioni prima puntata giovedì 25 ottobre

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Era stato abbondantemente annunciato e adesso il momento è giunto: da25a partire dalle 21.25,sugli schermi della Rai nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’allieva, una fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. La ricetta trovata per la trasposizione nel linguaggio seriale e televisivo dei romanzi di Alessia Gazzola è palesemente riuscita ad aprirsi una breccia e conquistare il pubblico con lastagione sicché in Rai si aspettano di ripetere quell’exploit di ascolti nonostante l’esordio de L’allieva 2 si troverà contro, su Canale 5, unaspeciale del Grande Fratello VIP. Accanto allaritroviamo Lino Guanciale (il dottor Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore), ...