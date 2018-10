Torna bollente la politica in Comune | Basso denuncia sindaco Chiappori e giunta

Scuola - Bussetti e la 'patata bollente' delle supplenze : ecco perchè qualcosa non Torna : Vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri, le parole pronunciate dal ministro Bussetti al portale Quotidiano.Net, in merito all’emergenza supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha sciorinato i numeri dell’anno scolastico 2018/2019, parlando di circa 80mila supplenti su un totale di 700mila insegnanti, ovvero il dieci per cento. Bussetti ha affermato, quindi, che la ‘supplentite esiste ma se rapportata al ...

