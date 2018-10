Tite venerdì pensa di convocare Allan

Anm - nuovo sciopero venerdì : ecco tutte le corse garanTite : L'Anm informa che venerdì 28 settembre le organizzazioni sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore. L'eventuale sospensione del servizio ...

Calcio in tv : le parTite di venerdì : C'è la serie A nel venerdì sera calcistico televisivo: in campo Sassuolo e Empoli, 'live' su Sky. Sky. L'anticipo della quinta giornata di serie A va in scena alle 20,30 sul canale Sky Sport Serie A: Sassuolo-Empoli, telecronaca di Gianluca Di Marzio con Lorenzo Minotti al commento tecnico. In studio dalle 20 Marco Cattaneo con Beppe Bergomi e Stefano De Grandis. RaiSport. Sul ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle parTite (venerdì 7 settembre) : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano venerdì 7 settembre. Occhi puntati sull'Italia, che fa il suo esordio contro la Polonia(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 06:47:00 GMT)

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (venerdì 7 settembre). Come vedere le parTite in tv : Sarà quella tra l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro la prima delle semifinali in programma agli US Open di tennis: la sfida infatti andrà in scena queata sera, venerdì 7 settembre, non prima delle ore 22.00 italiane, e sarà preceduta dalla finale del torneo di doppio maschile. Il nipponico Kei Nishikori ed il serbo Novak Djokovic invece daranno vita alla seconda delle semifinali maschili: il match infatti andrà ...