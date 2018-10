TIM lancia un concorso per vincere un anno di cinema grazie a TIM Party

Pensioni - Quota 100 premia il Nord ma l'Europa lancia un ulTIMatum a Salvini e Di Maio : Le ultime notizie in tema Pensioni, ad oggi venerdì 19 ottobre, riguardano gli effetti dell'introduzione della misura Quota 100, prevista dal disegno di legge di Bilancio 2019 presentato dal Governo Conte. Un provvedimento che permettera', secondo le stime dell'esecutivo, l'accesso Pensionistico anticipato a circa 400mila lavoratori in possesso del doppio requisito riguardante i 62 anni di eta' anagrafica e i 38 di versamenti contributivi. Un ...

Supergirl 4 ottiene otTIMi ascolti e lancia Lex Luthor : Michael Rosenbaum si unirà alla serie? : Tra il maxi crossover di dicembre e l'ultima notizia che riguarda Supergirl 4 sembra proprio che i fan delle serie DC/The CW quest'anno abbiano proprio il loro bel da fare. Mentre Mediaset tarda ancora nella messa in onda, almeno per quel che riguarda gli episodi in chiaro, Negli Usa le serie sono ripartite alla grande e Supergirl 4, in particolare, nella nuova location della domenica sera ha portato a casa ottimi risultati. Le cose ...

InvesTIMenti sostenibili - Ubp lancia la strategia azionaria «Positive Impact Equity» : ... un'istituzione pionieristica nel settore che lavora, con diversi influencers, alla costruzione di un'economia sostenibile. La strategia sarà gestita da Londra da Victoria Leggett , foto, e Rupert ...

DECRETO FISCALE - MANCA INTESA LEGA-M5S/ UlTIMe notizie : Salvini rilancia pace-condono - Di Maio diserta vertice : Pace FISCALE, scontro M5s-Lega: DECRETO a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute a Palazzo Chigi: Matteo Salvini, "andremo fino in fondo"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:06:00 GMT)

Il New York TIMes lancia l'allarme : "La prossima crisi finanziaria potrebbe partire da Roma" : La prossima crisi finanziaria internazionale potrebbe iniziare dall'Italia: è l'avvertimento del New York Times che rilancia l'allarme di analisti e investitori. "Molti degli ingredienti ci sono: una grande quantità di debito discutibile; banche deboli; un governo irregolare e un'economia considerevole in grado di infliggere danni collaterali fuori dai confini italiani", si legge sul sito del prestigioso quotidiano americano secondo cui "non ...

Rapina Lanciano - Carlo Martelli parla a due setTIMane dal pestaggio : “Non metterò mai un’arma sul comodino” : “Comprare un’arma per difendermi non è nella mia cultura. Si possono avere delle accortezze come una serratura migliore o un allarme ma la sera non metterò mai un’arma sul comodino per difendermi da qualcuno”. Lo ha detto Carlo Martelli ai microfoni del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, a due settimane dal brutale pestaggio ad opera di una banda di Rapinatori subìto insieme alla moglie nella sua villa a Lanciano. “Anche ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Salvini rilancia progetto di detassare gli assegni al Sud (ulTIMe notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Salvini rilancia progetto di detassare gli assegni al Sud. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 ottobre(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 13:21:00 GMT)

Urbania - marito arrestato per mazzette : 45enne si uccide lanciandosi da ponte/ UlTIMe notizie - "è colpa mia" : : Urbania, marito arrestato per mazzette: 45enne si uccide lanciandosi da ponte. Ultime notizie Pesaro e Urbino, "è colpa mia": spunta una lettera della donna(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 09:41:00 GMT)

Ricostruzione Ponte Morandi - Antitrust “ok esclusione Autostrade”/ Genova ulTIMe notizie - Castellucci rilancia : Genova, Ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, "ok ad esclusione di Autostrade". ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:49:00 GMT)

Taranto - getta figlia dal balcone : "bimba in coma profondo"/ UlTIMe notizie : "Prima di lanciarla l'ha baciata" : Taranto, un uomo ha accoltellato il figlio di 10 anni al collo ed ha gettato la figlia minore dal balcone dopo una lite con la moglie. Arrestato: ha rischiato linciaggio in strada.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:10:00 GMT)

Inter lanciata al terzo posto dal solito Icardi : un'otTIMa SPAL si inchina per 2-1 : La cronaca della partita L'Inter parte bene e al 14' è in vantaggio: Icardi devia un cross da destra, ma la sporcatura decisiva è del braccio di Djourou, che mette fuori causa Gomis. Lo 0-1 scatena ...

Oroscopo di Paolo Fox - classifica setTIManale 7-12 ottobre / Previsioni : incontri interessanti per la Bilancia : Paolo Fox, Oroscopo di oggi e classifica settimanale dal 7 al 12 ottobre 2018 su DiPiù Tv. Previsioni segno per segno: amore in arrivo per la Vergine, Toro diffidente.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 07:25:00 GMT)

Offerta Kena Mobile per clienti Iliad ed MVNO - L'operatore virtuale di TIM lancia la prima promozione a un super-prezzo : Offerta Kena Mobile per clienti Iliad e di alcuni MVNO Offerta Kena Mobile per clienti Iliad ed MVNO - L'operatore virtuale di TIM lancia la prima promozione a un super-prezzo Kena Mobile è l'...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Proietti rilancia su Quota 41 - Opzione donna ed esodati (ulTIMe notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 6 ottobre. Le parole di Domenico Proietti e Paolo Capone. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 05:57:00 GMT)