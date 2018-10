Ti spieghiamo come attivare la rete internet 4G con Kena Mobile : come richiedere l’attivazione del 4G con Kena Mobile. Guida per attivare navigazione internet veloce in 4G con Kena Mobile Guida per attivare internet 4G su SIM Kena Mobile come abbiamo anticipato in un precedente articolo, dal 31 Ottobre 2018 TUTTI i clienti Kena Mobile potranno finalmente navigare in 4G. Peccato che la rete internet veloce 4G non venga attivata in […]