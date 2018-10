The Ganzo – La capsule collection in collaborazione con Piaggio e Deus GALLERY

sportfair

: Com'è #Ganzo l'Ape di @deuscustoms - DueruoteIT : Com'è #Ganzo l'Ape di @deuscustoms - beduele76 : @rprat75 alla fine del capitolo cav dovevi prevedere il brutto scherzo con lo smontaggio del murales... a parte que… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)Cycleworks + Apefeaturing TheRispettando le linee tradizionali delle tre ruote più amate al mondo, l’Ape, e unendo lo stile inconfondibile, è nato The, una customizzazione che ha voluto esaltare la bellezza vintage e la funzionalità del mezzo, trasformandolo nel punto d’assistenza mobile dal fascino senza tempo. Theevoca l’esclamazione toscana che già suscitava nei pressi di Pontedera dove, dopo essere stato personalizzato con lettering dipinti a mano, scorrazzava intorno al Museoper realizzare il video lancio. Nasce per essere protagonista delle tappeCyclewine, l’evento eno-sportivo dedicato agli amanti delle bici d’epoca e non solo. Realizzato in luoghi unici e nelle cantine più importanti al mondo, ilCyclewine ha esordito nella rinomata Cantina che produce il Sassicaia per proseguire nella Tenuta più ...