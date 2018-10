Ternana Rimini Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario | quote e

Serie C - rinviate Rimini-Ternana e Monopoli-Catania : “Il Rimini F. C. rende noto che, in seguito all’accoglimento del ricorso presentato dalla Ternana alla prima Sezione del Tar del Lazio, la gara Ternana-Rimini in programma mercoledì 19 settembre alle ore 20.30 è stata rinviata a data da destinarsi”. “La Lega Pro, a seguito della decisione di sospensione adottata dal Tar del Lazio, comunica che la gara Monopoli-Catania è stata rinviata a data da destinarsi”. Caos sempre più evidente ...