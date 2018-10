Tennis | ATP Vienna 2018 | Fabio Fognini rimontato e battuto dal magiaro Marton Fucsovics

Tennis – Fusione tra Atp e Wta? Billie Jean King ci spera : “non so se succederà prima che muioia - ma…” : L’incredibile proposta di Billie Jean King: l’ex giocatrice di Tennis propone una Fusione tra Atp e Wta La leggendaria Billie Jean King ritiene che il Tennis dovrebbe essere organizzato in modo diverso ed è a favore di una Fusione tra l’Atp e la Wta, le due entità che attualmente regolano il circuito maschile e femminile. “Non so se succederà prima che muoia, ma sarebbe stato bello se fossimo stati insieme fin dal ...

Tennis - ATP Vienna 2018 : Fabio Fognini supera in due set Damir Dzumhur. L’azzurro accede agli ottavi di finale : Ottimo esordio di Fabio Fognini all’“Erste Bank Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.198.250 euro in corso sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il Tennista di Arma di Taggia, numero 15 del ranking ATP e testa di serie numero 7, ha superato il bosniaco Damir Dzumhur, numero 51 ATP, con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match con qualche alto e basso dell’azzurro che ha saputo comunque fare la ...

Tennis - ATP 500 Basilea 2018 : ad Andreas Seppi basta un’ora per battere Taro Daniel e prendersi il secondo turno : Andreas Seppi vince con pochissimi problemi il suo incontro di primo turno all’ATP 500 di Basilea. Il numero 3 d’Italia e 43 del mondo ha superato il giapponese Taro Daniel, ad oggi numero 2 del suo Paese e 74 del ranking ATP, col punteggio di 6-0 6-4 in un’ora e tre minuti di gioco. Al secondo turno, il trentaquattrenne dell’Alto Adige se la vedrà con uno tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Maximilian Marterer. Nel ...

Tennis - ATP 500 Basilea 2018 : ad Andreas Seppi basta un’ora e poco più per battere Taro Daniel e prendersi il secondo turno : Andreas Seppi vince con pochissimi problemi il suo incontro di primo turno all’ATP 500 di Basilea. Il numero 3 d’Italia e 43 del mondo ha superato il giapponese Taro Daniel, ad oggi numero 2 del suo Paese e 74 del ranking ATP, col punteggio di 6-0 6-4 in un’ora e tre minuti di gioco. Al secondo turno, il trentaquattrenne dell’Alto Adige se la vedrà con uno tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Maximilian Marterer. Nel ...

Tennis - ATP Basilea 2018 : Marco Cecchinato fuori al primo turno. L’azzurro eliminato da Henri Laaksonen : Brutta sconfitta al primo turno dell’ATP di Basilea (Svizzera) per Marco Cecchinato. L’azzurro è stato superato dal padrone di casa Henri Laaksonen (n.175 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match non giocato bene dal palermitano che ha fatto sempre tanta fatica al servizio, soffrendo molto con la seconda sempre eccessivamente morbida. Nel primo set Laaksonen parte forte costringendo ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : otto italiani si contendono una wild card - tutti i nomi dei partecipanti : otto italiani sono pronti per darsi battaglia nel torneo che metterà in palio una wild card per le Next Gen ATP Finals, il torneo mondiale riservato ai migliori otto giovani del Pianeta, in programma al Polo Fieristico di Rho – Milano dal 6 al 10 novembre. Il torneo di qualificazione andrà in scena allo Sporting di Milano 3 da venerdì 2 a domenica 4 novembre. Questi gli italiani che si contenderanno un posto al sole e il sogno di competere ...

Tennis : Classifica Atp - Nadal in vetta. Fognini e Cecchinato perdono posizioni : In leggero calo Berrettini , da 52° a 53°, , si riporta a ridosso dei primi cento al mondo Thomas Fabbiano grazie al successo nel torneo di Ningbo. Classifica - Questa la nuova Classifica Atp: 1. ...

Tennis - Ranking ATP (22 ottobre) : Nadal resta in testa - Djokovic insegue. Fognini 15° : Un solo cambiamento nella top ten del Ranking ATP, la classifica internazionale di Tennis maschile aggiornata a lunedì 22 ottobre. Lo statunitense John Isner e il bulgaro Grigor Dimitrov si sono invertiti nona e decima posizione. Al comando sempre lo spagnolo Rafael Nadal che difende la sua prima posizione con 7660 punti, 155 in più del serbo Novak Djokovic che nelle prossime settimane potrebbe meditare il sorpasso visto che il mancino di ...

Tennis - i tornei ATP della settimana incoronano Kyle Edmund - Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas : Si concludono i tre tornei ATP 250 disputati durante la settimana: tutti giocati sul cemento indoor, i tabelloni di Anversa, Mosca e Stoccolma vedono trionfare rispettivamente il britannico Kyle Edmund, il russo Karen Khachanov e l’ellenico Stefanos Tsitsipas. Ad Anversa la finale più combattuta: il britannico Kyle Edmund supera in rimonta grazie a due tie break il transalpino Gael Monfils, imponendosi con il punteggio di 3-6 7-6 (2) 7-6 ...

Tennis - ATP Mosca 2018 : Andreas Seppi esce di scena in semifinale. L’azzurro sconfitto in due set da Mannarino : Niente da fare per Andreas Seppi impegnato nella “VTB Kremlin Cup”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. L’azzurro è stato sconfitto 7-5 7-5 in semifinale dal francese Adrian Mannarino, numero 49 ATP, con il punteggio di 7-5 7-5. Un match in cui i rimpianti non mancano e il 34enne di Caldaro ha pagato a caro prezzo gli errori commessi nei momenti decisivi del ...

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : niente finale per Fabio Fognini. Sconfitta in due set con il greco Tsitsipas : Fabio Fognini manca l’accesso alla finale del torneo ATP di Stoccolma. Il ligure è stato sconfitto in due set dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 16 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco. E’ un inizio di primo set molto equilibrato e con i due Tennisti che tengono agevolmente i propri turni di servizio. Si arriva nell’ottavo gioco, con Tsitsipas che riesce a strappare il servizio al ...

Tennis - ATP Mosca 2018 : Andreas Seppi va in semifinale! Battuto Filip Krajinovic in due set : Prosegue l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Tennis di Mosca: sul cemento indoor russo l’altoatesino supera nei quarti il serbo Filip Krajinovic, testa di serie numero 4, ed in semifinale incontrerà il transalpino Adrian Mannarino. Punteggio della sfida odierna 6-4 7-6 (2) per l’azzurro. Il primo set si apre subito con break e controbreak, poi nel terzo set Seppi trova un nuovo break di vantaggio, e questa volta ...

ATP Mosca – Andreas Seppi doma Krajinovic : il Tennista azzurro è in semifinale : Andreas Seppi stacca il pass per la semifinale del torneo ATP di Mosca: il tennista azzurro supera Filip Krajinovic in due set Continua ad avanzare senza sosta Andreas Seppi nel suo percorso verso le fasi più calde del torneo ATP di Mosca. Sul cemento russo, il tennista italiano, attualmente numero 46 del ranking mondiale maschile, è riuscito a superare Filip Krajinovic, numero 34 della classifica ATP. Seppi si è imposto in quasi due ore ...

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : Fabio Fognini è ancora in semifinale. Il coreano Chung si ritira nel secondo set : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP di Stoccolma. Il ligure ha usufruito del ritiro del coreano Hyeon Chung, numero 27 del mondo, ad inizio secondo set. Fognini si trovava comunque avanti nel match dopo aver vinto il primo set per 7-5 e anche per 2-1 nella seconda frazione. Il nativo di Arma di Taggia ha conquistato un’altra semifinale (nona stagionale), dopo quella raggiunta due settimane fa a Tokyo, ma poi non giocata contro Del ...