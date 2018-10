Tennis | 2° turno a Vienna | Fognini battuto dall' ungherese Fucsovics

Tennis - Brest : Sonego al secondo turno : ROMA - Lorenzo Sonego ha superato il primo turno dell'' Open Brest Arena Credit Agricole ', ricco torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 106.000 euro in corso su veloce di Brest , in Francia ...

Tennis - Basilea : Seppi batte Daniel e vola al 2° turno : ROMA - Esordio positivo per Andreas Seppi nello ' Swiss Indoors ', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.984.420 euro che si disputa sul veloce indoor di Basilea , in Svizzera . Il 34enne di ...

Tennis - ATP 500 Basilea 2018 : ad Andreas Seppi basta un’ora e poco più per battere Taro Daniel e prendersi il secondo turno : Andreas Seppi vince con pochissimi problemi il suo incontro di primo turno all’ATP 500 di Basilea. Il numero 3 d’Italia e 43 del mondo ha superato il giapponese Taro Daniel, ad oggi numero 2 del suo Paese e 74 del ranking ATP, col punteggio di 6-0 6-4 in un’ora e tre minuti di gioco. Al secondo turno, il trentaquattrenne dell’Alto Adige se la vedrà con uno tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Maximilian Marterer. Nel ...

Tennis - ATP Basilea 2018 : Marco Cecchinato fuori al primo turno. L’azzurro eliminato da Henri Laaksonen : Brutta sconfitta al primo turno dell’ATP di Basilea (Svizzera) per Marco Cecchinato. L’azzurro è stato superato dal padrone di casa Henri Laaksonen (n.175 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match non giocato bene dal palermitano che ha fatto sempre tanta fatica al servizio, soffrendo molto con la seconda sempre eccessivamente morbida. Nel primo set Laaksonen parte forte costringendo ...

Tennis - completato il primo turno del campionato per giornalisti : tutti i risultati : PERUGIA " completato il primo turno, allo Junior Tennis Club Perugia, del campionato regionale di Tennis per giornalisti 2018. Avanza Silvia Angelici, Ciroba vince il derby fra Ct. Il campionato ...

Tennis - ATP Mosca 2018 : Andreas Seppi conquista il secondo turno. L’azzurro supera in due set Martin Klizan : Ottimo inizio per Andreas Seppi alla “VTB Kremlin Cup“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. L’azzurro, n.46 del mondo, ha sconfitto lo slovacco Martin Klizan, numero 47 ATP ed ottava testa di serie, con il punteggio di 6-1 7-6(6) in 1 ora e 28 minuti di partita. Una prestazione convincente dell’altoatesino che se la vedrà nel prossimo turno con il ...

Tennis – Wta Lussemburgo : Garbine Muguruza avanza al secondo turno - stesa in due set la svizzera Voegele : Tutto semplice per la numero due del seeding, l’avversaria svizzera si arrende dopo un’ora e un quarto di gioco Comincia come meglio non potrebbe il torneo Wta di Lussemburgo per Garbine Muguruza, la spagnola infatti stende senza patemi la svizzere Voegele in due semplici set. La numero due del seeding si impone con il punteggio di 6-4, 6-4 accedendo così al secondo turno del tabellone dove affronterà la vincente del match tra ...

Tennis – Atp Mosca : Berrettini eliminato al primo turno - Rosol trionfa in tre set : Esordio negativo per Matteo Berrettini nel Torneo Atp di Mosca: l’azzurro ko al primo turno Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del torneo Atp 250 di Mosca (cemento indoor, montepremi 856.445 dollari). L’azzurro, numero 54 del mondo, si è arreso al ceco Lukas Rosol, numero 171 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 in un’ora e 48 minuti. ...

Tennis - ATP Mosca 2018 : Matteo Berrettini eliminato al primo turno da Lukáš Rosol. L’azzurro ko in tre set : Niente da fare per Matteo Berrettini. L’azzurro (n.52 del mondo) è stato eliminato al primo turno della “VTB Kremlin Cup“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca (Russia), dal ceco Lukáš Rosol, numero 171 del ranking e promosso dalle qualificazioni. Un match nel quale il Tennista nostrano ha pagato a caro prezzo gli errori nella fasi decisive, vedendo sfumare nel terzo ...

Tennis - Shangai Masters : Seppi fuori al secondo turno : TORINO - Il Tennista italiano Andreas Seppi è stato eliminato al secondo turno del ' Rolex Shanghai Masters ', penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Andreas Seppi eliminato al secondo turno da Kyle Edmund : Si interrompe al secondo turno il cammino di Andreas Seppi a Shanghai, nel penultimo Masters 1000 dell’anno. Il Tennista altoatesino, dopo aver superato il francese Adrian Mannarino all’esordio, è stato sconfitto dal britannico Kyle Edmund, testa di serie numero 11, con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 19 minuti di gioco. Nel primo set, avvio equilibrato con Seppi che ha una palla break nel terzo game, ma è poi il britannico a realizzarlo, nel ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti volano al secondo turno nel torneo del doppio misto : Buone notizie dal torneo di doppio misto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). La coppia composta da Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti ha superato con il punteggio di 7-5 6-2 il duo statunitense formato da Lea Ma e Drew Baird ed accede al prossimo turno dove attende i vincenti della sfida tra Eleonora Molinaro (Lux) / Jesper De Jong (Ned) e Margaryta Bilokin (Ukr) / Yank Erel (Tur). Una prestazione di carattere dei ...