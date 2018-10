Telescopio Hubble in safe mode a causa del giroscopio rotto

Spazio : dopo Hubble - problemi anche per il Telescopio Chandra : dopo pochi giorni dai malfunzionamenti di Hubble , ora anche un altro storico telescopio spaziale della NASA, Chandra , fa “i capricci”: come Hubble potrebbe avere un problema al giroscopio, che serve a mantenere il telescopio orientato verso un determinato punto di osservazione. Tutte le operazioni sono state sospese. I tecnici dei centri di controllo sono al lavoro per ripristinare l’operatività di entrambi gli osservatori ...

Astronomia : guasto sul Telescopio Spaziale Hubble - messo fuori gioco dai suoi giroscopi : Il Telescopio Spaziale Hubble è stato messo fuori gioco da un serio problema. La NASA ha annunciato che uno dei giroscopi ha ceduto lo scorso venerdì. I giroscopi sono necessari per mantenere Hubble puntato nella giusta direzione durante le osservazioni. Di conseguenza, Hubble è ora in “modalità sicurezza” con i sistemi non essenziali disattivati. Questo significa che le osservazioni scientifiche sono in sospeso. I controllori della missione ...