Swatch | tra arte e personalizzazione | tutte le novità

vanityfair

: Dibattimento pubblico tra Apple Inc. e Swatch AG: procedura di opposizione tra i marchi “ONE MORE THING” e “SWATCH… - BVGer_Schweiz : Dibattimento pubblico tra Apple Inc. e Swatch AG: procedura di opposizione tra i marchi “ONE MORE THING” e “SWATCH… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Carlo GiordanettiPablo Purón di Boa MisturaMercado San CristobalPablo Purón di Boa Mistura con Carlo GiordanettiMercado San CristobalPablo Purón di Boa Misturaper Boa Misturaal Museo Thyssen-Bornemiszaal Museo Thyssen-BornemiszaNew York City, 3 di Piet MondrianNew York City, 3 di Piet MondrianNew York City, 3 di Piet MondrianIl sogno di Franz MarcIl sogno di Franz MarcVaso cinese con fiori, conchiglie e insetti di Balthasar van der AstVaso cinese con fiori, conchiglie e insetti di Balthasar van der AstX You È arrivato un bastimento carico carico difirmate. Ed è arrivato a Madrid. Sono stati presentati nella capitale iberica i tanti nuovi progetti che vedono protagonista il brand di orologi svizzeri easy to wear. Vediamoli uno a uno.Cities Da sempre la casa svizzera crede nella creatività; ancor più in quella dei giovani, e ancora ...