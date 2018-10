Svelate le future emoticon 2019 e il loro significato quando usciranno | 236 nuove in 8

optimaitalia

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Quali saranno le prossime? Quale sarà ilsaranno effettive nelle chat di applicazioni come WhatsApp ma anche nei semplici messaggi di testo? il consorzio Unicode ha appena svelato che leemoji previste, a questo punto, solo a partire dall'inizio dell'anno prossimo, saranno ben 236 e rappresenteranno non solo nuovi oggetti ma anche persone con disabilità.Qualche mese fa, vi avevamo raccontato della proposta di Apple che ha potere di voto insieme a Adobe, Facebook, Google, Huawei, IBM, ma anche Microsoft, Netflix, Oracle, SAP e Shopify nel consorzio Unicode, di inserimento proprio dellededicate a persone diversamente abili. La proposta è andata avanti, per fortuna, ed è giunta alla sua fase di attuazione finale.Lepresenti in apertura articolo sono solo alcune di quelle che vedremo, più che probabilmente ...