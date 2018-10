Surface Go | disponibile un nuovo aggiornamento firmware

Disponibile nuovo aggiornamento firmware per Surface Pro 2017 - Surface Pro 4 e Surface Laptop : Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Pro 2017, il Surface Pro 4 e il Surface Laptop introducendo la compatibilità del driver Display-audio Intel con October 2018 Update. Changelog Intel(R) Display Audio – Sound, video, and game controllers 10.25.0.10 – enables support for Windows 1809 OS update. Download Per installare il firmware, vi basta recarvi in Impostazioni > Sistema > aggiornamento e ...

Surface Pro 4 : disponibile aggiornamento firmware : Breve comunicato per segnalare la presenza di un aggiornamento firmware per Surface Pro 4. Ecco il changelog: Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth 15.68.9125.57 – improves system security. Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters 15.68.9125.57 – improves system security. Surface UEFI – firmware 108.2318.769.0 – improves battery stability for devices not in use. Surface Embedded Controller firmware – ...

Surface Pro 3 : disponibile un nuovo aggiornamento firmware : Microsoft ha rilasciato mediante Windows Update un nuovo aggiornamento firmware dedicato ai possessori del Surface Pro 3 risolvendo alcune vulnerabilità in termini di sicurezza. Changelog Surface – firmware – 3 . 11 . 2550 . 0 – Resolves potential security and vulnerability issues. Surface – firmware – 38.14.80 Surface – System – 2.0.1350 Download Per installare subito il nuovo firmware, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > ...