Superbike | GP Qatar 2018 | Jonathan Rea a caccia dell’ennesima doppietta per chiudere in

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Domani comincerà l’ultimo weekend di gara della stagione del Mondiale, che si disputerà sulla pista di Losail, in. Losail ospita per la quinta volta consecutiva il Gran Premio delper la, che si è sempre svolto in notturna grazie all’illuminazione artificiale. Il Mondialenon si deciderà all’ultima gara perchè è già stato assegnato al solitoRea con due weekend d’anticipo, ma sarà utile per la volata finale tra Chaz Davies e Michael Van Der Mark per la seconda piazza in classifica generale. L’autodromo si trova nel desertoiota, infatti le prime sessioni di prove libere sono fondamentali per gommare e pulire l’asfalto dalla sabbia che viene trascinata dal vento in pista. Il lay-out è perfetto per una corsa di motociclismo, presenta 16 curve complessive di cui 10 a destra e 6 a sinistra con ...