Sulmona film festival dal 7 novembre il via alla 36° edizione

abruzzo24ore.tv

: RT @Zac7Redazione: #SIFF record di partecipanti con 700 opere, selezionati 39 cortometraggi #sulmona Sulmona International Film Festival -… - ChiaraBuccini : RT @Zac7Redazione: #SIFF record di partecipanti con 700 opere, selezionati 39 cortometraggi #sulmona Sulmona International Film Festival -… - ArticoliSeo : 36° SULMONA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – SIFF 7 - 10 NOVEMBRE 2018 CINEMA - TEATRO PACIFICO - Seo Marketing Article - ArticoliSeo : 36° SULMONA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – SIFF 7 - 10 NOVEMBRE 2018 CINEMA - TEATRO PACIFICO -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) L'Aquila - Ildel cinema diè ormai alle porte, la 36°della kermesse avrà inizio il 7e si protrarrà fino al 10, le proiezioni dei lavori in concorso si terranno presso il cinema Pacifico. Sarà possibile acquistare i biglietti già dal 26 ottobre nella biglietteria presso la Rotonda di San Francesco in Corso Ovidio, dove sarà possibile avere le prime informazioni nonché acquistare abbonamenti e tessere socio. Si ricorda che i lavori pervenuti per il concorso di cortometraggi sono stati ben 700 da ottanta Nazioni e che nella selezione ufficiale sono entrati 39 corti (per 16 Paesi), così divisi: 15 internazionali, 9 nazionali, 6 video musicali, 3 animazioni, 3 documentari, 3 abruzzesi. Ad essi si aggiungono, fuori concorso, tre lungometraggi per la fascia serale, diretti da giovani registi, già ...