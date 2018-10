' Sulla manovra nessun piano B' | dice Conte Ma sarà vero?

L'economista Daniel Gros Sulla bocciatura della manovra : "Sui mercati non sarà l'Apocalisse - ma l'Italia balla sull'orlo del precipizio" : No, sui mercati non sarà l'Apocalisse. I rischi, però, restano elevati perché si balla "sull'orlo del precipizio" e per far cambiare il vento, in negativo, "basta poco". L'economista tedesco Daniel Gros, direttore del Centre for European Policy Studies (Ceps) valuta così - in un'intervista a Huffpost - l'impatto sui mercati della bocciatura della manovra da parte della Commissione europea.Da Bruxelles arriva una ...

Manovra - Di Maio : 'Siamo Sulla strada giusta - non ci fermeremo' : Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato la bocciatura della Manovra finanziaria da parte della commissione Ue. "Siamo l'ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani - ha ...

Conte : 'Non c'è alcun piano B Sulla manovra' : 'Non c'è alcun piano B' sulla manovra: così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a Bloomberg. 'Ho detto che il rapporto deficit/Pil al 2,4% è il nostro tetto. Posso dire che ...

Conte : "Non c'è alcun piano B Sulla manovra" : "Non c'è alcun piano B" sulla manovra: così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a Bloomberg. "Ho detto che il rapporto deficit/Pil al 2,4% è il nostro tetto. Posso dire che sarà il nostro tetto", ha proseguito il premier, rivelando comunque che il governo è pronto "a operare una spending review, se necessario". Aggiunge il ...

L'Ue decide Sulla manovra. Nervosismo in borsa - spread fermo : Nel pomeriggio parleranno i commissari Moscovici e Dombrovskis. Appare scontata la bocciatura di Bruxelles. Sui mercati lieve calo a Piazza Affari, differenziale Btp-Bund sui 300 punti base -

Mattarella firma dl fiscale. Atteso verdetto Ue Sulla manovra | : Via libera dal Quirinale al provvedimento del Governo. Atteso il verdetto di Bruxelles: si va verso la bocciatura. Spread balza sopra i 310 punti, poi arretra. Ieri sera, cena Salvini-Di-Maio-Conte: "...

Spread - apertura in rialzo : 310 punti nel giorno del giudizio Ue Sulla manovra. Salvini : “La bocciatura è certa” : Avvio in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi che alle prime battute segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54%. Ieri sera ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l’impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della Commissione europea sulla legge di bilancio. “La ...

Oggi la risposta dell'Ue alla lettera inviata da Roma Sulla manovra. Tria : 'non in regola ma scelte necessarie' : Il governo si aspetta la bocciatura dall'Unione europea. Il premier Conte tenta una mediazione e chiama la Merkel e Juncker -

Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio - atteso il giudizio Ue Sulla manovra Italia : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l'impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della ...

Salvini-Di-Maio-Conte : 'C'è fiducia'. Atteso verdetto Ue Sulla manovra - : Atteso il verdetto di Bruxelles, si va verso la bocciatura. Il governo esclude rischi e ribadisce: "Non la cambiamo". Ieri sera, cena tra il presidente del Consiglio e vicepremier per rinsaldare l'...

Camusso : Sulla manovra all'Esecutivo chiediamo un confronto : "Manca una politica fiscale equa, una risposta per i lavoratori e i pensionati, manca un'ipotesi sul lavoro, sulla creazione di posti di lavoro, sugli investimenti per il nostro Paese, su misure che ...

Sondaggi Politici/ Salvini ‘convince’ Sulla Quota 100 : solo il 26% ‘contro’ la Manovra Lega-M5s : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:42:00 GMT)

Borsa - dubbi Sulla manovra : Milano chiude in negativo : Le incertezze sull'economia italiana continuano ad influire sull'andamento dei mercati: il Ftse Mib chiude la prima seduta...

Tria risponde all'Ue Sulla manovra : "Decisione difficile ma necessaria" : Le parole forse più rilevanti per l'Ue sono quelle che Giovanni Tria scrive nell'ultimo capoverso della lettera di risposta ai rilievi della Commissione europea sulla manovra: "Il posto dell'Italia è in Europa e nell'area euro". La comunicazione è arrivata, puntuale, intorno a mezzogiorno. Tria ha spiegato ai commissari europei le ragioni che hanno portato l'esecutivo Lega-M5s a mettere a punto una manovra non in linea con ...