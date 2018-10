Striscione contro Salvini campeggia dinanzi duomo Firenze

romadailynews

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) “assassino”. Gli studenti delle superiori divenerdi’ mattina scenderanno in piazza per dire “no al razzismo e per denunciare le politiche del ministro dell’Interno”. E per lanciare la manifestazione hanno srotolato un maxidavanti al. “Venerdi’ mattina, alle 9, ci troveremo in piazza San Marco e daremo vita ad un corteo per le strade del centro di: chi non si schiera e’ complice”, spiegano i promotori dell’iniziativa, i ragazzi del Cas, il collettivo studentesco, a fianco del collettivo Spine. “Scenderemo in piazza- sottolineano- perche’ ogni giorno con le politiche del ministrole persone muoiono in mare. Le sue sono politiche razziste, sessiste e autoritarie, scagliatei migranti e chiunque provi ad opporsi”. In questo contesto, aggiungono, ...