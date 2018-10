Striscione contro Salvini a Firenze : ANSA, - Firenze, 24 OTT - Un lungo Striscione con la scritta 'Salvini assassino - studenti contro il razzismo' è stato esposto pomeriggio per mezz'ora, davanti al Duomo di Firenze, per annunciare la ...

Cucchi - Striscione contro il carabiniere che ha confessato il pestaggio : Uno striscione contro Francesco Tedesco, il carabiniere brindisino che l?altro giorno ha accusato i suoi colleghi per il pestaggio mortale di Stefano Cucchi, è stato disteso sul...

A Brindisi esposto un nuovo Striscione contro il carabiniere Francesco Tedesco : Il caso sulla morte di Stefano Cucchi pochi giorni fa è arrivato a quella svolta che la sorella Ilaria, e non solo lei, aspettava da nove anni: Francesco Tedesco, uno dei carabinieri coinvolti nella morte di Cucchi mentre era in stato di fermo, ha finalmente parlato, accusando i colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro di aver picchiato il giovane geometra romano. “Non mi interessa se sarò condannato o ...

Lazio - Striscione contro Luis Alberto e Milinkovic-Savic : "Finti talenti a caccia di contanti" : Prima della sfida contro la Fiorentina arriva la contestazione dei tifosi verso i due centrocampisti

Corteo antirazzista a Milano - Striscione contro Salvini e vernice rossa al Pirellone : Corteo antirazzista a Milano per ricordare l'omicidio di Abdoul Guiebre, Abba, ammazzato a sprangate a Milano in via Zuretti 10 anni fa, nel settembre del 2008. striscione contro Salvini davanti al ...