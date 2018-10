Stefano era tumefatto | parla il vicino di cella di Cucchi

Stefano De Martino via da L'Isola dei Famosi : un ex concorrente del GfVip prenderà il suo posto : Sarà Lorenzo Flaherty il nuovo inviato de L'Isola dei Famosi? Mediaset sarebbe pronta a chiedere all'attore di partecipare al programma per raccontare le vicende dei naufraghi che sbarcheranno sull'...

Stefano De Martino via da L'Isola dei Famosi : un ex concorrente del GfVip prenderà il suo posto : Sarà Lorenzo Flaherty il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi? Mediaset sarebbe pronta a chiedere all’attore di partecipare al programma per raccontare le vicende dei naufraghi che sbarcheranno sull’isola la prossima primavera. Flaherty prenderebbe il posto che la scorsa edizione è stato di Stefano De Martino, almeno stando ad alcune indiscrezioni pubblicate da Today.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini/ "Non dureranno molto" : parola di un ex tentatore (Temptation Island Vip) : Temptation Island Vip, come procede per le coppie che hanno partecipato? Per l'ex tentatore Artur Dainese "Stefano Bettarini e Nicoletta Larini non dureranno!"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 08:08:00 GMT)

Montagne di spazzatura sotto casa. Condomini esasperati a Santo Stefano : Cumuli di spazzatura che aumentano di giorno in giorno. E' quanto segnalano alcuni condòmini a Santo Stefano al Mare. Sulla via Aurelia all'altezza del civico 86, lungo la strada privata che conduce ...

Stefàno : 5S invita a votare ‘no’ a referendum liberalizzazione Tpl : Roma – “Il gruppo del Movimento 5 Stelle del Comune di Roma invita i cittadini a votare ‘no’ al referendum per la liberalizzazione del Tpl. Si vuole far credere, erroneamente, che la messa a gara del servizio pubblico e di altri operatori porti il servizio di trasporto pubblico ad essere maggiormente efficiente. Non e’ assolutamente cosi'”. Cosi’ il presidente della commissione capitolina ...

Ilaria Cucchi attacca Generale Nistri “sproloquio su testimoni Stefano”/ Ultime notizie - carabinieri sospesi : Ilaria Cucchi attacca il Generale Nistri: "sproloquio sui testimoni che parlarono su morte Stefano". Ultime notizie, le reazioni all'invettiva contro l'Arma: "sospesi" 3 agenti coinvolti(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:04:00 GMT)

ILARIA CUCCHI - SCONTRO COL GENERALE NISTRI/ “Colpisce i carabinieri che hanno svelato verità su Stefano” : Stefano CUCCHI, la sorella ILARIA incontra ministro Trenta. Ultime notizie, SCONTRO con il GENERALE NISTRI: "sproloquia e intende colpire i carabinieri che hanno parlato al processo"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:06:00 GMT)

Stefano De Martino hackerato : foto e video h0t finiscono sul web : Disavventura per Stefano De Martino. Il ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez ha subìto il furto del suo smartphone ed ora alcune foto e video a luci rosse sono inevitabilmente finiti in rete. Secondo quanto è stato riportato dalla pagina Instagram Gossip Tv, nelle immagini si notano due foto di Stefano De Martino in compagnia di una ragazza mora, della quale ancora non si conosce l’identità. Visualizza questo post su Instagram ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria incontra ministro Trenta/ "Dobbiamo scusarci - chi ha sbagliato pagherà" : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria incontra ministro Trenta. Ultime notizie, la titolare della Difesa: "Dobbiamo chiedere scusa, chi ha sbagliato pagherà"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:58:00 GMT)

