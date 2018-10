Stefano Cucchi | il carabiniere alla centrale operativa | “Magari morisse | li mortacci sua”

ilfattoquotidiano

: 'Magari morisse': la frase shock del carabiniere intercettato su Stefano Cucchi - HuffPostItalia : 'Magari morisse': la frase shock del carabiniere intercettato su Stefano Cucchi - SkyTG24 : Caso #Cucchi, il pm: 'Inquinamento prove per ordine dall'alto' - TgLa7 : #CasoCucchi: C'e' un nuovo indagato nel nuovo filone di inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi in cui si procede p… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) “Magari, lisua”. Così secondo quanto riportato negli atti depositati dall’accusa oggi nell’udienza nel processo, Vincenzo Nicolardi, uno dei 5 carabinieri imputati, parlava diil giorno dopo l’arresto. Nel documento vengono riportate registrazioni di comunicazioni radiofoniche e telefoniche avvenute tra le 3 e le 7 del mattino del 16 ottobre del 2009, tra il capoturno delladel comando provinciale e unla cui voce è stata ricondotta dagli inquirenti a quella di Nicolardi, oggi a processo per calunnia. Nella conversazione si fa riferimento alle condizioni di salute di, arrestato la sera prim: “Mi ha chiamato Tor Sapienza – dice il caportuno della-. Lì c’è un detenuto dell’Appia, non so quando ce lo avete portato se stanotte o se ieri. È detenuto in cella e ...