Stato vegetativo | “così i neuroni in modalità off spengono la coscienza”

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Un silenzio deiche spegne la coscienza. Si chiama off-period e si osserva anche tra i sani nelle fasi di sonno profondo. Ma ora un team di scienziati italiani – come riporta l’AdnKronos salute – ritiene possa spiegare perché i pazienti in, nonostante conservino aree del cervello tecnicamente intatte e attive, non riescono a interagire con il resto del mondo. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, è firmato ancora una volta da Marcello Massimini dell’università Statale di Milano, da anni alle prese con i misteri neurofisiologici di condizioni finite più di una volta sotto i riflettori delle cronache. Nel 2016 il suo gruppo – operativo presso il Dipartimento di scienze biologiche e cliniche L. Sacco dell’ateneo meneghino – aveva dimostrato che, nella maggioranza dei pazienti in, quando si perturba il ...