Stati Uniti | presidente Trump | atti di violenza politica non hanno posto nel paese

Usa - Trump : la violenza politica non ha posto negli Stati Uniti : Washington, 24 ott., askanews, - Dopo le bombe rudimentali inviate ad alcuni bersagli dei suoi attacchi politici il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che la violenza politica 'non ha posto negli Stati Uniti'. 'Voglio solo dirvi che in questi momenti dobbiamo cercare unità, dobbiamo stare insieme e mandare un messaggio, unico, chiarissimo, inconfondibile che &...

Stati Uniti : pacchi bomba inviati alla sede della Cnn - agli Obama e ai Clinton : La sede di Time Warner a New York, dove sono ospitati anche gli uffici della Cnn, sono Stati evacuati per un pacco sospetto bomba.L’allarme è andato in diretta tv, con la sirena che ha cominciato a suonare nello studio dove gli anchorman stavano raccontando degli ordigni rinvenuti nelle abitazioni di Hillary Clinton e Barack Obama. ...

Come è iniziata la carovana dei migranti verso gli Stati Uniti : Con messaggi su WhatsApp, con un volantino su Facebook e grazie a giornali e televisioni: è la più grande di sempre, e non sembra avere un "responsabile" The post Come è iniziata la carovana dei migranti verso gli Stati Uniti appeared first on Il Post.

GP Stati Uniti : uno splendido Raikkonen regola Verstappen ed Hamilton : A volte capita che a scrivere una delle tante pagine dell'automobilismo sportivo siano piloti agli sgoccioli della loro carriera. Eventi come questi arrivano quasi sempre inaspettati e arrivano ...

E se… il deficit commerciale tra Cina e Stati Uniti non fosse un grave problema? : Durante la campagna elettorale del 2016, l’allora candidato alla Casa Bianca Donald Trump non ha fatto mistero delle sue preoccupazioni in merito al surplus commerciale della Cina nei confronti degli Stati Uniti, ovvero del deficit commerciale americano nei confronti di Pechino. Gli Stati Uniti esportano relativamente poco verso la Cina, ma d’altro canto importano molti beni di consumo cinesi, come per esempio le lampadine a Led (quasi ogni ...

La carovana di migranti in viaggio verso gli Stati Uniti non si ferma : Nonostante le minacce di Trump e i tentativi della polizia messicana il loro viaggio a piedi sta continuando, e via via si uniscono nuove persone The post La carovana di migranti in viaggio verso gli Stati Uniti non si ferma appeared first on Il Post.

Migliaia di migranti sfidano Trump e marciano verso gli Stati Uniti : È arrivata in Messico la lunga colonna di migranti partita dall'Honduras e diretta verso gli Stati Uniti. Durante il...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : chiusi i fori dei mozzi delle ruote posteriori e Mercedes in difficoltà. Il retroscena di Austin : Il GP degli Stati Uniti 2018, quartultima prova del Mondiale di Formula Uno, è andato in archivio. Niente festa per la Mercedes e Lewis Hamilton che hanno dovuto posticipare il successo finale nel prossimo appuntamento in Messico nel quale a Lewis basterà arrivare settimo, anche in caso di vittoria di Sebastian Vettel. Ebbene sì ad Austin si è rivista una Ferrari competitiva. Il successo di Kimi Raikkonen, dopo 113 gare di digiuno, è ...

Stati Uniti - in contrazione l'indice CFNAI : Si contrae l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago nel mese di settembre. l'indice Fed Chicago sull'attività nazionale , CFNAI, si è portato a 0,17 punti, in calo rispetto agli 0,27 punti ...

Formula 1 - Gp Stati Uniti : vince la Ferrari ma aumentano i rimpianti : Ancora errori di Sebastian Vettel, due in questo fine settimana di Gp, che contribuiscono ad aumentare i rimpianti e ad animare le critiche nei confronti del tedesco. Con la metà degli errori e una vittoria in Texas – che avrebbe potuto ottenere con la macchina di cui disponeva – sarebbe stato in piena lotta per il mondiale. Non ci si vuole accanire contro un pilota in difficoltà ma è pur vero che, anche l’errore di ieri ed il ...

Canada-Stati Uniti : forti scosse di terremoto a largo di Vancouver - tremano Seattle e Portland : Forte scossa di terremoto nel Pacifico orientale, tremano Canada e Stati Uniti. Epicentro a largo di Vancouver. Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 22 ottobre 2018, esattamente...