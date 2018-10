Statali | impronte digitali per marcare il cartellino | la novità antifurbetti

Statali - nuove assunzioni nel 2019 : impronte digitali invece del badge per gli impiegati : Sottoposta a una costante cura dimagrante, la categoria dgli ' Statali ' tornerà a popolarsi di neoassunti nelle amministrazioni centrali: dopo anni di riduzioni del personale, dal 2019 infatti, ...

Statali : contro i furbetti del cartellino - arrivano le impronte : Sblocco totale del turnover, impronte contro i 'furbetti del cartellino', un nuovo 'nucleo concretezza' per aiutare ma anche sanzionare le amministrazioni inadempienti, che finiranno in una vera e ...

Arriva il decreto Concretezza : nuove assunzioni tra gli Statali e riconoscimento impronte contro l’assenteismo : Arriva il decreto Concretezza per la Pubblica Amministrazione: il ministro Giulia Bongiorno ha annunciato una serie di norme per combattere il fenomeno dell'assenteismo nei pubblici uffici, i cosiddetti "furbetti del cartellino", e lo sblocco del turnover con nuove assunzioni in vari comparti della PA.Continua a leggere

Partono i controlli biometrici per gli Statali : impronte digitali e osservazione dell'iride : "Abbiamo lavorato oggi al consiglio dei ministri e adottato un disegno di legge sulla Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri prima di lasciare la parola al ministro Giulia Bongiorno per i dettagli.Il provvedimento, spiega il ministro, "nasce con l'esigenza di dare una effettiva semplificazione alla pa in ...