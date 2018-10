STASERA IN TV | i programmi televisivi di mercoledì 24 ottobre 2018

Programmi TV di STASERA - mercoledì 24 ottobre 2018. Sul Nove La scelta : i preti e l’amore : Daniele Autieri e Paolo Mondani autori di La scelta - I preti e l'amore Rai1, ore 20.30: Lasciati Andare In diretta dal Camp Nou di Barcellona la partita Barcellona-Inter nella terza giornata del Gruppo B della fase a gironi di Champions League. La telecronaca, a cura di Rai Sport, è di Marco Lollobrigida e Antonio Di Gennaro. A bordo campo Alessandro Antinelli. Interviste di Aurelio Capaldi. In studio Paola Ferrari, Alberto Rimedio e Paolo ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 24 Ottobre 2018 - : ... una studentessa d'architettura che si finge francese, ma in realtà è araba ed è a Milano per portare a termine la sua personalissima vendetta 23:10 Maurizio Costanzo Show Italia 1 19:00 Sport ...

STASERA in tv : programmi tv di martedì 23 ottobre 2018 : ... canale 251, ; occhio di riguardo per le italiane entrambe alle 21: Roma-CSKA Mosca su SKY SPORT ARENA e SKY SPORT , canale 253, e Manchester United-Juventus su SKY SPORT UNO e SKY SPORT , canale ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 23 Ottobre 2018 - : 23:30 #hype 0:20 TG5 Notte 0:54 Meteo.it 0:55 Striscia la notizia La voce dell'inconsistenza Italia 1 19:00 Sport Mediaset 19:41 C.S.I. New York serie tv 20:30 CSI serie tv 21:20 Le Iene Show 0:50 ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 22 Ottobre 2018 - : ...25 Cuochi e fiamme 21:30 Little Murders by Agatha Christie serie tv Paramount 19:40 Tutto in famiglia serie tv 20:10 Tutto in famiglia serie tv 20:40 La tata serie tv 21:10 Un mondo perfetto - Film &...