Spread corre | Milano maglia nera

Piazza Affari perde quota con banche e Spread oltre 320. Corre Saipem : Indici europei positivi dopo i minimi da due anni toccati ieri. Occhi puntati sulle trimestrali. Milano, dopo una prima parte di seduta in calo, si accoda alle controparti. Bene i titoli del lusso, crollano i semiconduttori. spread risale sopra i 320 punti base. Euro sotto 1,14 dollari...

Piazza Affari corre dopo Moody’s. Spread sotto 300. Balzo Fca : La Borsa di Milano apre la seduta di scatto dopo quattro settimane consecutive di rosso e soprattutto dopo che Moody’s ha tagliato come nelle attese il rating Baa3 ma ha mantenuto l’outlook stabile non prevedendo pertanto peggioramenti a breve...

Piazza Affari corre dopo Moody’s. Spread crolla sotto 290. Balzo Fca : La Borsa di Milano apre la seduta di scatto dopo quattro settimane consecutive di rosso e soprattutto dopo che Moody’s ha tagliato come nelle attese il rating Baa3 ma ha mantenuto l’outlook stabile non prevedendo pertanto peggioramenti a breve...

Euribor - che cos’è e quale correlazione ha con lo Spread/ Esiste un vero allarme sui tassi dei mutui bancari? : Euribor, che cos'è, come viene calcolato e quale correlazione ha con lo spread: Esiste un vero pericolo per i tassi dei mutui bancari con l'oscillazione dello spread attuale?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:33:00 GMT)

MANOVRA - SALVINI : “Spread A 400? NON CI FERMIAMO”/ Spread giù - poi ‘corregge’ Tria sulla Flat Tax : MANOVRA Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, SALVINI-Di Maio "non si cambia testo per Spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:35:00 GMT)

La sciocca idea di una correlazione tra Spread e scie chimiche : (Foto: Flickr Creative Commons) A volte è difficile pensare che certi argomenti possano essere davvero motivo di discussione, o per lo meno si spera che si tratti solamente di qualche buontempone a cui piace divertirsi nel fare il troll. Ma quando in un gruppo Facebook dedicato al “monitoraggio delle scie chimiche in provincia di Brescia” si inizia a parlare di spread, i complottismi spuntano come funghi. Il salto, a livello logico, ...

La correzione del Def fa rimbalzare la Borsa e dà respiro allo Spread : ... mentre il policymaker della Federal Reserve, Charles Evans, sostiene che elevare i tassi d'interesse a un "livello leggermente restrittivo" di 3 o 3,25% sarebbe coerente con la forte economia Usa e ...

Manovra - Def : Governo apre a correzioni sul deficit/ Ultime notizie - Spread risale : nuovo vertice con Tria : Manovra, Italia "bocciata" a Eurogruppo: nuovo vertice sul Def, riduzione deficit al 2% nel 2020-2021. Critiche da Ue, Salvini "me ne frego": le Ultime notizie sulla legge di bilancio(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:14:00 GMT)

Prima scossa. Lo Spread corre (ma non vola) - Piazza Affari apre in deciso ribasso. : La Prima scossa arriva subito. spread in netto rialzo, Borsa in forte calo, banche e assicurazioni subito pesanti. Lo spread tra Btp-Bund schizza a 261 punti nei primissimi scambi, dopo che ieri aveva chiuso a 237 punti. Il rendimento del Btp decennale sale al 3,11%. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi è l'osservato speciale per testare la reazione dei mercati all'indomani della manovra del Governo Conte che fissa il ...