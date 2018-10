Spread | allarme di Tria | «Troppo alto | non lo possiamo sostenere a lungo La

L’allarme di Tria : «Spread troppo alto - non possiamo mantenerlo così a lungo. Casalino? Non commento volgarità» : L’intervento del ministro dell’economia a Porta a Porta. Il titolare del Tesoro, a Famiglia Cristiana, evidenzia poi i danni diretti e indiretti di un’imposta patrimoniale. A 21 miliardi le imposte sugli immobili

L'allarme della banca d'affari : "Lo Spread alto porta impatto negativo" : Lo spread alto ? Più che le famiglie lo pagheranno le banche. Ne è convinto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti , che ieri al Messaggero aveva spiegato come 'l '...

Spread - Patuelli - Abi - lancia allarme : 'non restare indifferenti' : Roma, 19 ott., askanews, - Il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Abi,, Antonio Patuelli lancia l'allarme sulle gravi conseguenze per l'economia italiana e per le famiglie legate all'aumento del differenziale, Spread, tra i titoli pubblici italiani e quelli tedeschi e auspica un dialogo 'costruttivo' tra il Governo italiano e l'Unione ...

Mercati in allarme : borsa in calo - lo Spread schizza oltre i 325 punti : Piazza Affari perde - 1,89%, mentre il differenziale Btp/Bund tocca i livelli del marzo 2013 - La lettera di richiamo della Commissione europea al governo italiano per la manovra economica non è ...

Euribor - che cos’è e quale correlazione ha con lo Spread/ Esiste un vero allarme sui tassi dei mutui bancari? : Euribor, che cos'è, come viene calcolato e quale correlazione ha con lo spread: Esiste un vero pericolo per i tassi dei mutui bancari con l'oscillazione dello spread attuale?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:33:00 GMT)

Manovra - Conte “non si tocca” : allarme Spread/ Ultime notizie Fitch boccia : Salvini “non ascoltiamo burocrati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". Pronta una crisi di Governo?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:58:00 GMT)

Borse giù - a Piazza Affari pesano allarme Fitch e Def. Lo Spread torna a 300 punti : Rosso pesante in avvio per le Borse europee, sulla scia del sell off in Asia e a Wall Street. Il FTSE MIB ha aperto in calo dell'1,6%, Parigi cede l'1,8%, Francorte l'1,4% e Madrid l'1,88%. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Mercati - così lo Spread si avvicina alla soglia da allarme rosso per le banche : Alle 9, con l’inizio delle contrattazioni, l’indice di Borsa e il dato sullo spread certificano quello che tutti si aspettano da venerdì 5 ottobre: un lunedì difficile, soprattutto per le banche. Pesa la lettera con cui la Commissione Ue ha espresso al governo italiano seria preoccupazione per i contenuti della nota di aggiornamento al Def. E pesano pure le dichiarazioni della vigilia dei leader della maggioranza, con Luigi Di Maio che accusa ...

La verità sullo Spread : ecco qual è l'indicatore che fa suonare l'allarme : ...4 per cento del rapporto deficit-Pil , di fatto è accompagnata dall'altalena dello spread che determina i rischi che corre la nostra economia. Ma quello che 'schizza' a quota 280 o 300 dopo il 'no' ...

Pensioni e LdB2019 : passa la Quota 100 - ma è allarme su Spread e conti : Gli ultimi aggiornamenti in arrivo sul comparto previdenziale restano strettamente connessi alla decisione del Governo di far crescere il rapporto tra deficit e pil fino al 2,4%. Al momento si cerca infatti di capire in che modo questo parametro si declinera' all'interno del programma giallo-verde, ed in particolare quale sara' l'effettivo spazio di manovra per la Quota 100 e le Pensioni di cittadinanza [VIDEO]. Nel frattempo emergono anche le ...

Allarme Spread - l'Italia peggiora anche verso Spagna e Portogallo : E i tempi della politica possono essere, in parte, diversi da quelli dei mercati finanziari. Ma, a lungo andare, un governo saggio dovrà tenere conto dei vincoli che fronteggia. Questi vincoli ci ...

ALLARME Spread - VERTICE D’URGENZA PALAZZO CHIGI/ Call Conte-Salvini-Di Maio-Tria : Governo rassicura i mercati : VERTICE a PALAZZO CHIGI tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, riunione su Def e Legge di Bilancio. "Conti stabili e riduzione del debito": la reazione dei mercati è buona(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:35:00 GMT)