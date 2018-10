Spoiler Un Posto Al Sole | Elena preoccupata per le condizioni della madre

Blastingnews

: Riuscirò a fare un tweet senza errori grammaticali o senza lettere fuori posto? Spoiler: no - NonnaHaozi : Riuscirò a fare un tweet senza errori grammaticali o senza lettere fuori posto? Spoiler: no - HmakesLstrong : “Non c’è posto più sicuro, forse solo Hogwarts.” Cit. (Spoiler: l’anno dopo si scopre che nelle cantine ((lol)) di… - hugvmeben_3 : Anche domani sera stessa ora stesso posto appunto con Benjamin e gli spoiler ?? -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Lunedì 29 ottobre comincera' un'altra settimana con 'Unal' che vede al centrotrama l'imprenditrice Marina Giordano VIDEO. Quest'ultima è costretta a lottare tra la vita e la morte dopo l'incidente che l'ha coinvolta insieme alla rivale Vera Viscardi. Le anticipazioni rivelano che la figliarimane in grande apprensione per lo stato di saluteche non mostra segni di miglioramento per la gioiafiglia di Valerio. Vera ha minacciato Marina dopo aver scoperto che la donna è in possesso delle registrazioni in cui si capisce il nome dell'assassino di Veronica. Questa drammatica vicenda tiene sempre più unitiValentina Pace e Valerio che hanno capito di essere innamorati in quanto vivono un momento difficileloro vita. Diego e Beatrice, invece, continuano ad essere protagonisti di un tira e molla ma Raffaele Patrizio Rispo grazie ...