Spazio | ossigeno nell’acqua di Marte | potrebbe ospitare microrganismi

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) C’èmarziana secondo una ricerca del California Institute of Technology. In controtendenza rispetto agli orientamenti che ritenevano impossibile la presenza di forme di vita aerobiche sua causa della povertà dinell’atmosfera, i ricercatori del Caltech guidati da Vlada Stamenković, ritengono aumentate le probabilità che l’acqua marziana possacon un metabolismo basato sull’. Al centro della ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Geoscience, una serie di simulazioni teoriche per calcolare la quantità diche può essere disciolto nelle acque salate diin varie condizioni di pressione e temperatura. Il modello chimico è stato messo a punto considerando il bacino di acqua salmastra scoperto sotto la calotta di ghiaccio del Polo sud marziano qualche mese fa dai ricercatori dell’Istituto nazionale di ...