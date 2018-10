Spazio | la Cina sta costruendo la prima stazione spaziale con equipaggio

Helen Mirren indagata in Puglia : "Ha tagliato ulivi salentini per far Spazio alla sua piscina" : L'attrice inglese Helen Mirren e suo marito, il regista americano Taylor Edwin Hackford, sono indagati per presunti abusi edilizi commessi durante la ristrutturazione di una villetta acquistata di recente dalla coppia nel Salento. L'edificio si trova in uno dei luoghi più belli della costiera orientale salentina, in località Torre Nasparo, nel comune di Tiggiano, in provincia di Lecce. Le indagini che hanno evidenziato i presunti ...

Spazio : la Cina lancerà 3 satelliti per rilevare le onde gravitazionali : La Cina intende lanciare entro il 2019 il suo primo satellite per testare le tecnologie del programma di rilevamento delle onde gravitazionali, denominato Tianqin. Il programma è stato avviato dall’università Sun Yat-sen 3 anni fa, e consiste nel lancio di 3 satelliti, che dovrebbero formare una sorta di “arpa nello Spazio: se arrivano le onde gravitazionali le corde dell’arpa verranno pizzicate“, ha spiegato uno dei ...

Spazio - New Horizons : prove generali di flyby - si avvicina l’incontro con Ultima Thule : Per New Horizons si avvicina un altro momento fatidico, dopo lo storico incontro con Plutone: mancano infatti solo tre mesi al fly by di Ultima Thule, l’oggetto della Fascia di Kuiper cui la sonda della Nasa farà visita giusto in tempo per festeggiare l’arrivo del 2019. Con un traguardo così importante in vista, nulla può essere lasciato al caso ed è questo il motivo per cui il team scientifico della missione ha svolto delle vere e proprie prove ...

MEDICINA - MINISTRO GRILLO : "STOP AL NUMERO CHIUSO"/ Ultime notizie - Salvini : "Più Spazio per specializzazioni" : MEDICINA, MINISTRO GRILLO: "Stop al NUMERO chiuso". Ultime notizie, carenza di medici: "No a test d'ingresso", ci sarà selezione dopo il primo anno di corso(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:19:00 GMT)

Spazio : la Cina lancerà una sonda su Marte nel 2020 : Obiettivo Marte: la Cina progetta di lanciare una sonda sul Pianeta Rosso, e dovrebbe raggiungerlo nel 2020. Una seconda missione esplorativa è in programma per il 2028, con lo scopo di prelevare materiale per le ricerche scientifiche. L'articolo Spazio: la Cina lancerà una sonda su Marte nel 2020 sembra essere il primo su Meteo Web.

Spazio : un turbolento incontro ravvicinato nella storia della Via Lattea : Come un sasso in uno stagno, un incontro ravvicinato tra la nostra galassia, la Via Lattea, e una galassia nana, avvenuto nell’ultimo miliardo di anni, ha prodotto una perturbazione nel moto nelle stelle del nostro disco galattico presente a tutt’oggi. La scoperta è stata ottenuta da team di ricercatori guidato da Teresa Antoja dell’Università di Barcellona e al quale hanno partecipato Ronald Drimmel ed Eloisa Poggio dell’Istituto Nazionale di ...

Spazio privato - lanciatori : Cina e USA in primo piano : Spazio privato in piena attività a oriente e a occidente. Lo scorso 5 settembre la start-up cinese iSpace ha effettuato un lancio suborbitale con il razzo Hyperbola-1Z con a bordo tre piccoli payload sviluppati da alcune società commerciali. Il sito di lancio prescelto è quello del centro spaziale di Jiuquan e il lancio è il secondo della start-up cinese nel 2018. Appena due giorni dopo, lo stesso centro ha ospitato il lancio di debutto della ...

Spazio - Bepi Colombo : si avvicina il momento del lancio - configurati i due orbiter : Bepi Colombo si avvicina al momento del lancio. I due orbiter della sonda con obiettivo Mercurio, il Mercury Magnetospheric orbiter (Mmo) della Jaxa e il Mercury Planetary orbiter (Mpo) targato Esa, sono stati collegati nella loro configurazione di lancio. Gli orbiter – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – avranno come obiettivo lo studio dettagliato del pianeta più interno del Sistema Solare. Nel dettaglio Mmo avrà il compito ...

Spazio - Cina : in orbita 2 nuovi satelliti Beidou - nuovo record nazionale di 23 lanci orbitali in meno di un anno : La Cina batte un nuovo record, completando con successo il 23° lancio orbitale del 2018. Lo scorso 24 agosto ha infatti posizionato una coppia di satelliti della costellazione Beidou, partiti dallo Xichang Satellite Launch Center nel sud-ovest della Cina alle 13:52 italiane a bordo di un razzo Lunga Marcia 3B, dotato di upperstage Yuanzheng-1. Posizionati in orbita media a circa 22.000 chilometri di altezza, i due satelliti – sviluppati ...