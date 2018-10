Sono 5 | 1 milioni gli italiani residenti all' estero | +64% dal 2006

Gli italiani all'estero Sono 5 milioni : ANSA, - ROMA, 24 OTT - Continuano ad aumentare gli italiani residenti all'estero. Negli ultimi 12 anni, dal 2006 al 2018, si registra un +64,7%, passando da poco più di 3,1 milioni iscritti all'...

In Italia boom di poveri. Sono 5 milioni : +182% : A determinare una condizione di povertà incide anche la rottura dei legami familiari. Per la stessa ragione, è in aumento anche il numero dei senza fissa dimora. Questo è quanto emerge dal rapporto 2018 della Caritas Italiana presentato oggi a Roma."La situazione risulta particolarmente preoccupante perché le deprivazioni materiali attivano spesso dei circoli viziosi che tramandano di generazione in generazione le situazioni di svantaggio", si ...

In Italia si allevano in gabbia 50 milioni di animali. Spazi e condizioni in cui Sono costretti a vivere : Per loro, insieme alle numerose associazioni partner, mostreremo alla Commissione Europea e al mondo che anche gli Italiani vogliono una Europa senza gabbie'. Quanti animali sono allevati in gabbie ...

In Italia si allevano in gabbia 50 milioni di animali. Spazi e condizioni in cui Sono costretti a vivere : Nell'Unione europea sarebbero almeno 300 milioni gli animali allevati in gabbia ogni anno, dei quali circa 50 milioni in Italia, tra conigli, galline, scrofe, vitelli e quaglie. Tutti costretti a vivere in Spazi estremamente ristretti: un foglio A4 per galline e conigli, l'area di uno smartphone per le quaglie, e sbarre così strette da non consentire alle scrofe di potere girare su se stesse e prendersi cura dei propri piccoli. ...

Facebook - 29 milioni di account violati nell'ultimo attacco hacker : quali dati Sono stati rubati : Facebook, 29 milioni di account violati nell'ultimo attacco hacker: quali dati sono stati rubati Facebook, 29 milioni di account violati nell'ultimo attacco hacker: quali dati sono stati rubati Nuovo ...

L’operaia con 9 milioni in Svizzera : «Sono i soldi nascosti dal marito» : Alla donna che vive ad Arcene, provincia di Bergamo, sono stati sequestrati denaro e beni di lusso. Secondo la Procura tutte risorse derivate dai reati del marito deceduto. Intercettata al telefono mentre parlava con l’amico carabiniere, ex del Ros

Sono 29 milioni e non 50 gli utenti coinvolti nel furto di dati su Facebook : Ed è proprio per questo che, subito dopo aver dato l'annuncio dell'intrusione, Facebook ha disabilitato quei token e costretto circa 90 milioni di utenti in tutto il mondo a ripetere l'accesso al ...

Economia sommersa - “nel 2016 è salita a 210 miliardi : 18 da attività illegali. Sono 3 - 7 milioni i lavoratori irregolari” : Nel 2016 il valore di Economia sommersa e attività illegali è salito a 210 miliardi dai 208 del 2015, anche se il suo peso sul pil è lievemente calato dal 14,4 al 12,6% del pil. Le sole attività illegali, cioè produzione e traffico di droga, prostituzione e contrabbando di tabacco, che dal 2014 Sono inserite nei conti nazionali e contribuiscono al prodotto interno loro, hanno generato un valore aggiunto di quasi 18 miliardi dai 17,2. La spesa ...

Gli affamati nel mondo Sono 124 milioni. E quasi 70 emigrano : Le regioni del mondo più colpite sono l'Asia meridionale e l'Africa a Sud del Sahara. In queste due aree si registrano i più alti tassi di denutrizione della popolazione, arresto di crescita, ...

Salvini bacchetta Tria sulla flat tax. "Non Sono 600 milioni ma 1.7 miliardi" : Un costo di 600 milioni di euro per la flat tax? 'No, sono molti di più: 1,7 miliardi'. E quanto afferma il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini, a margine della cerimonia a Spinaceto, ...

Salvini bacchetta Tria sulla flat tax. 'Non Sono 600 milioni ma 1.7 miliardi' : Un costo di 600 milioni di euro per la flat tax? 'No, sono molti di più: 1,7 miliardi'. E quanto afferma il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini, a margine della cerimonia a Spinaceto, ...

Genoa - Preziosi insiste : 'Ballardini? Ho speso 50 milioni - mi Sono stancato' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport afferma: 'Questione di convinzione; anche vincendo il Genoa sarebbe rimasto poco solido; abbiamo sofferto anche quando abbiamo vinto. Ballardini non mi ...

Istat : 5 milioni di poveri - 1 - 6 Sono stranieri : Cinque milioni di poveri in Italia, di cui 1,6 milioni sono cittadini di altre nazionalità. È il dato aggiornato al 2017, fornito dal presidente dell'Istat Maurizio Franzini in audizione sulla nota al ...

Istat : in Italia 5 milioni di poveri - 1 - 6 milioni Sono stranieri : In Italia vivono 5 milioni di individui in condizione di povertà assoluta, il massimo dal 2005 sia in termini di famiglie (1,778 milioni, pari al 6,9% delle famiglie residenti) che in termini di singole persone (8,4% dell’intera popolazione). È il dato - aggiornato al 2017 - che ha fornito il presidente dell’Istat Maurizio Franzini durante un’audiz...