Solo il 14% dei comuni ha identificato casi di corruzione nel 2017

Pagelle TV della Settimana (8-14/10/2018). Promossi Amoroso e Ventura. Bocciati Solo e Romolo + Giuly : Mastrota in Romolo + Giuly Promossi 9 a Alessandra Amoroso. A dieci anni dalla sua avventura ad Amici, la cantante salentina è ripartita a razzo con un disco d’oro conquistato in meno di 10 giorni (qui la classifica Fimi). Ha saputo sfruttare appieno il periodo post talent ma anche rigenerarsi e trovare nuovo slancio, dopo aver sfiorato qualche passo falso in passato. 8 a Simona Ventura. Temptation Island Vip è un successo e lo sarebbe ...

Domenica Live - gli ospiti di Barbara d'Urso del 14 ottobre 2018 : Bobby Solo e la figlia e Giorgio Manetti : Nuovo appuntamento con Domenica Live . Il contenitore condotto da Barbara d'Urso è in onda Domenica 14 ottobre, dalle ore 14, su Canale 5. Anche questa settimana, ricco parterre di ospiti nel salotto ...

Ascolti TV | Venerdì 5 ottobre 2018. Tale e Quale Show 20.8% - male Solo (11.3%). Pomeriggio Cinque (18.8%-18.2%-14.9%) stacca Vita in Diretta (14.3%) : Carlo Conti e Guendalina Tavassi (che imita Cher) Nella serata di ieri, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.350.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Solo ha raccolto davanti al video 2.507.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 875.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa ha intrattenuto 1.481.000 spettatori (6.3%). ...

In Italia dai 14 anni puoi usare i social "da Solo" : sicuri che sia una buona idea? : A 18 anni si possono firmare le giustificazioni da soli a scuola, si può votare, si può prendere la patente, e anche farsi un tatuaggio, si possono bere alcolici, si può andare in vacanza da soli, si può anche andare a vivere da soli. A 16 anni si può prendere il patentino per guidare quelle macchinine da due persone che si vedono in giro.A 14 anni i ragazzi potranno liberamente dare il loro "consenso digitale" ...

Gp Singapore : alle 14 il via - Hamilton in Pole - Vettel sbaglia ancora - è Solo 3° - Sky - : Questa è la griglia di partenza del Gran premio di domenica 16 settembre , fonte del grafico: Il Corriere dello sport, . Vettel il più veloce nelle terze libere Sebastian Vettel è stato il più veloce ...

Superbike - GP Portogallo 2018 : risultati e classifica qualifiche. Eugene Laverty in pole davanti a Rea e Melandri. Ottimo 4° Savadori - Davies partirà Solo 14° : L’irlandese Eugene Laverty ha conquistato la pole position del GP di Portogallo 2018, quartultimo round del Mondiale Superbike. L’alfiere dell’Aprilia ha demolito il record della pista di Portimao con un fantastico 1:40.705 ottenuto al secondo giro del primo run della Super pole 2, appena sufficiente per precedere il leader del campionato Jonathan Rea di 0.060. Al terzo posto si è classificato Marco Melandri con la Ducati, ...

Il film da vedere venerdì 14 settembre : Nessuno si salva da Solo [PRIMA TV] : Nella prima serata di venerdì 14 settembre, Rai 3 ci propone una bellissima pellicola in prima tv di Sergio Castellitto. Il film da vedere oggi, molto fedele al romanzo di Margaret Mazzantini da cui è tratto, si intitola Nessuno si salva da solo e racconta la storia di Delia e Gaetano: il loro primo incontro, il desiderio, l’amore, la nascita dei figli, i problemi, la crisi, la separazione. Tutto nell’arco di una cena tra i ...

Venerdì 14 settembre 2018 : stasera in Tv Tale e quale Show - Nessuno si salva da Solo - Quo Vado? e Rambo : Su Italia 1 torna Tale e quale Show, una gara fra vip che dovranno imitare in tutto e per tutto dei personaggi celebri del mondo della canzone, reinterpretando i loro brani in diretta e ...