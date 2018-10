Snowboard | sorpresa Moioli | l’azzurra già in pista dopo nemmeno venti giorni

sportfair

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Recupero lampo per Michela, l’atleta azzurra torna in20l’operazione Recupero lampo per Michela, la campionessa olimpica dicross si è già ripresa dall’intervento chirurgico subito il 4 ottobre a Milano e ha partecipato all’allenamento degli Azzurri programmato al Passo dello Stelvio. La 23enne bergamasca, operata 20fa per una cisti parameniscale e un frammento del menisco del ginocchio sinistro, ha dunque accelerato rispetto alla tabella di marcia che prevedeva circa quattro settimane di stop. Lasi aggiunge così ai compagni di squadra che già si allenano da lunedì sullo Stelvio sotto la guida dell’allenatore responsabile Luca Pozzolini e del tecnico Stefano Pozzolini. Il loro esordio in Coppa del mondo è ancora lontano: avverrà a Montafon, in Austria, sabato 15 dicembre.L'articolo, ...