Snowboard | cambio di programma per gli azzurri di slopestyle | Lastei e Bertagna si

sportfair

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)freeski,die i giovani si spostano a Saas Feediper Igore Silvia: il 23enne altoatesino e la vincitrice dell’ultima Coppa del mondo di Big Air avrebbero dovuto lavorare tutta la settimana sul ghiacciaio austriaco di Stubai, ma a causa delle avverse condizioni meteorologiche gli allenamenti dellofreeski sono stati spostati a Saas Fee, dove ci sarà sempre il tecnico Valentino Mori. I due atleti resteranno in Svizzera fino a venerdì 26: per vederli all’opera in Coppa del mondo nellobisognerà aspettare il 24 novembre (quando si gareggerà a Stubai), ma entrambi saranno anche tra i protagonisti dell’atteso evento di Modena-Skipass nel Big Air, nel weekend del 3 e 4 novembre. In loro compagnia, a Saas Fee, ci saranno anche i giovani atleti di Coppa Europa: il ...