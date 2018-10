Smog Lombardia | ridotto per il meteo e non per il blocco Euro 4 diesel

Smog - stop agli Euro 4 diesel a Milano : la Regione Lombardia critica la misura : Scatta lo stop agli Euro 4 diesel a Milano a causa dell’inquinamento, ma l’assessore lombardo all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, non e’ convinto del provvedimento. Per quattro giorni consecutivi l’Arpa ha registrato valori di polveri sottili oltre il limite consentito dalla legge di 50 mg/mc e sono scattate le misure temporanee di primo livello del ‘Protocollo aria’, definito da un accordo tra le regioni ...

Smog Lombardia : stop diesel - deroghe per poveri e anziani : L’apertura della Regione Lombardia alla possibilita’ di escludere per alcune categorie di cittadini i divieti alla circolazione per i veicoli Euro 3 diesel scattati dal primo ottobre, annunciata in un’intervista al Corriere della Sera fa discutere maggioranza e opposizione in Consiglio regionale. Cattaneo ha annunciato la volonta’ di approvare entro fine mese un pacchetto di deroghe alle limitazioni per i mezzi ...

Smog - Legambiente : in Lombardia aria insalubre e fuorilegge 1 giorno su 2 : “Il numero fatidico è 35: la quantità di giorni in cui la fin troppo generosa normativa tollera una concentrazione di polveri sottili sopra la soglia dei 50 microgrammi/mc. Soglia che a Milano è stata superata ben tre volte dall’inizio di ottobre, nonostante i riscaldamenti domestici siano ancora spenti. Ennesima dimostrazione di come la responsabilità maggiore delle emissioni urbane sia da ricercare nei troppi veicoli a motore, ...

Smog Lombardia : stop agli euro 3 diesel a Milano e in altri 213 Comuni : Limitazioni per il traffico a Milano e in altri 213 Comuni della Lombardia sopra i 30 mila abitanti: in vigore da oggi le nuove norme previste dall’accordo siglato dalle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), che prevede lo stop degli euro 0 benzina e fino agli euro 3 diesel. Il blocco va dal 1 ottobre al 31 marzo, dal lunedi’ al venerdi’, dalle 7.30 alle 19.30. La novita’ riguarda lo ...

Smog - blocco diesel in Lombardia - Veneto - Emilia e Piemonte. Ecco chi si deve 'fermare' : Il divieto per gli euro 3 da ottobre a marzo: vale nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30. In Emilia Romagna limitazioni anche per gli euro 4

Smog Lombardia : ok del Consiglio al tavolo per la deroga al diesel : Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato con voto segreto una mozione della Lega che impegna la giunta a sviluppare “tempestivamente”, nell’ambito dell’attuazione dell’aggiornamento del Pria, la possibilità di introdurre “modalità idonee su scala regionale ad individuare i veicoli a bassa percorrenza a cui applicare le esclusioni dalle limitazioni della circolazione” – previste dal primo ...