Smartphone “azzoppati” | l’Antitrust multa Samsung e Apple

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) L’Antitrust ha sanzionatoper 15 milioni di euro complessivi a causa degli aggiornamenti software che hanno procurato gravi inconvenienti e ridotto le funzionalità di alcuni cellulari. “Ad esito di due complesse istruttorie, l’AGCM ha accertato che le società del gruppoe del gruppohanno realizzato pratiche commerciali scorrette in violazione del Codice del Consumo in relazione al rilascio di alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli stessi” spiega l’Authority in un comunicato. “Le società hanno, infatti, indotto i consumatori – argomenta l’Antitrust – mediante l’insistente richiesta di effettuare il download e anche in ragione dell’asimmetria informativa ...