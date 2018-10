Smart speaker | TOBi di Vodafone su Amazon Alexa

Amazon Alexa arriva in Italia insieme a una valanga di Smart speaker Echo : Amazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAlexa, l’assistente vocale di Amazon, finalmente parla la nostra lingua, e sbarca in Italia pronta a dare battaglia agli smart speaker Google Home e Home Mini a bordo di una gamma di prodotti della serie Echo decisamente nutrita. Lo ha annunciato Amazon in queste ore: i gadget sono quelli che negli ...

Amazon Alexa arriva in Italia con i suoi Smart speaker : L’assistente vocale di Amazon sbarca in Italia insieme alla gamma di altoparlanti Echo scontata del 40%

Alexa parla italiano : la prova in anteprima degli Smart speaker Echo di Amazon : ... il riferimento è alla Libreria di Alessandria, tempio della conoscenza nel mondo antico. Alexa vive nel cloud, dal quale viene invocata tramite gli speaker e l'app sviluppati da Amazon. È per questa ...

Insignia Smart speaker diventa un altoparlante stereo grazie a Google Home : Insignia Smart Speaker è un altoparlante/sveglia dal prezzo concorrenziale che ora ha anche la capacità di accoppiarsi con altri altoparlanti intelligenti L'articolo Insignia Smart Speaker diventa un altoparlante stereo grazie a Google Home proviene da TuttoAndroid.

Apple sfida Bose e Sonos - HomePod domina negli speaker Smart oltre i 200 dollari - : Nella classifica degli speaker smart più venduti nel mondo nel secondo trimestre non ci sono grandi cambiamenti, solo che questa volta i dati sono suddivisi per modello. Google e Amazon dominano con ...

Google Home si attiva di notte per un bug e il modello Mini è lo Smart speaker più venduto : Si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che hanno notato alcune attivazioni di Google Home o altri altoparlanti con Google Assistant durante la notte L'articolo Google Home si attiva di notte per un bug e il modello Mini è lo smart speaker più venduto proviene da TuttoAndroid.

Bigben a IFA con cover Force - speaker Smart e ricarica wireless! : Durante le nostre interminabili passeggiate per IFA Berlino 2018 abbiamo avuto l’occasione di fare un tour dello stand Bigben, azienda francese nota nel settore videoludico ma attiva anche nella realizzazione di speaker delle tipologie più disparate e di una linea di accessori dedicati alla protezione dei nostri smartphone. Oltre ai prodotti già noti ai più, come le iconiche Torri Multimediali, i potenti e mastodontici Megabox e ...

Come funziona AI Cube - il primo Smart speaker di Huawei : Dopo l’annuncio di Samsung in occasione dell’ultimo Unpacked di New York, anche Huawei si lancia nel mondo degli smart speaker da salotto presentando Huawei AI Cube. I cinesi sono gli ultimi ad arrivare nel mercato degli speaker intelligenti ma hanno deciso di fare un ulteriore salto in avanti, concentrando dentro Huawei AI Cube un dispositivo 2-in-1 che unisce un diffusore audio smart con un router 4G. Questa novità rappresenta una ...

AI Cube Huawei 2018 Smart speaker intelligente : Huawei AI Cube smart speaker intelligente dispositivo 2-in-1 speaker e router 4G contenuti in un solo prodotto con processore Kirin e intelligenza artificiale.

Harman presenta a IFA le nuove gamme di speaker Smart e auricolari wireless : Harman ha presentato a IFA 2018, a Berlino, diversi nuovi prodotti intelligenti e ricchi di tecnologia: tra questi speaker smart (portatili e non), cuffie wireless (in-ear e over-ear) e soundbar con Google Assistant. L'articolo Harman presenta a IFA le nuove gamme di speaker smart e auricolari wireless proviene da TuttoAndroid.

NETGEAR Orbi Voice - Smart speaker WiFi Mesh con Alexa e audio Harman Kardon : NETGEAR ha scelto IFA 2018, una delle più importanti fiere europee dedicate all'elettronica di consumo, per annunciare il nuovo Orbi Voice , il primo sistema al mondo dotato di smart speaker con assistente vocale Amazon Alexa , WiFi Mesh e audio di altissima qualità fornito da Harman Kardon . Questo dispositivo permetterà di creare un'ampia copertura WiFi ad ...

Bose ha svelato nuovi speaker e soundbar Smart : Bose ha annunciato in giornata i suoi nuovi speaker e soundbar smart, tutti dotati dei controlli vocali di Amazon Alexa, con Google Assistant e AirPlay 2 in arrivo. L'articolo Bose ha svelato nuovi speaker e soundbar smart proviene da TuttoAndroid.

Harman Kardon annuncia un nuovo Smart speaker con Google Assistant : Nelle scorse ore da Harman Kardon è arrivato Citation 500, un nuovo modello di altoparlante intelligente pronto a dare battaglia alla concorrenza L'articolo Harman Kardon annuncia un nuovo smart speaker con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.