Sky-VR46 | primo match point mondiale per Bagnaia in Australia

Sky Racing Team VR46 a Motegi per difendere la leadership : Con il Gran Premio del Giappone al Twin Ring Motegi per lo Sky Racing Team VR46 inizierà ufficialmente il cosiddetto "trittico" di gare extra-europee previste dal calendario 2018. Tra Asia e Oceania, ...

Moto2 - Thailanda : doppietta Sky Racing Team VR46 - il duo Bagnaia-Marini trionfa : BURIRAM - Con la settima vittoria della stagione - conquistata in sella alle speciali carene dedicate alla campagna europea per la salvaguardia dei mari 'Sky, Un mare da Salvare' - Francesco Bagnaia ...

Moto2 - Thailandia : settebello di Bagnaia - Marini 2° per la doppietta Sky-VR46 : Con i colori della campagna Sky Ocean Rescue , al Chang International Circuit di Buriram è festa grande per lo Sky Racing Team VR46. Francesco Bagnaia mette a segno la settima vittoria stagionale ed ...

Sky VR46 - Bulega : 'Alzo l'asticella quando il tempo è maturo' : Il giovedì è un giorno basilare per i piloti di MotoGp, Nicolò Bulega all'indomani dell'annuncio del suo passaggio in categoria superiore, è indaffarato ad Aragon tra meeting tecnici, messe a punto, ...

Motomondiale 2019 - Sky VR46 punta su Bulega e Vietti / I due rookie pronti a conquistare la MotoGp : Sky VR46 ha deciso di puntare sui rookie Bulega e Vietti per il Motomondiale 2019. Il primo dal 2019 affiancherà Marini in Moto2, mentre il secondo sarà con Foggia in Moto3.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:42:00 GMT)

Motomondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 si presenta : Marini e Bulega in Moto2 - novità Celestino Vietti Ramus in Moto3 : Tra novità e conferme è stata resa nota quest’oggi la line-up dello Sky Racing Team VR46 in vista dei Mondiali 2019 di Moto2 e di Moto3. Con la partenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, che l’anno prossimo correrà con la Ducati del Team Pramac, il posto del centauro piemontese sarà preso da Nicòlo Bulega che affiancherà Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi. “Dopo tre stagioni in Moto3, sono pronto ad ...

Motomondiale 2019 : Bulega e Vietti nuovi Rookie di Sky VR46 : Il 16enne di Torino, ripercorrerà le stesse tappe del suo compagno di squadra Dennis Foggia che proprio nel 2018 ha esordito nel Campionato del Mondo dopo aver vestito i colori dello Junior Team. ...

Misano tricolore - Bagnaia e lo Sky Racing Team VR46 in trionfo : LA FOTOGALLERY . Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si tinge del verde, bianco e rosso dell'Italia anche grazie a Pecco, in trionfo nella classe Moto2 e sempre più capo-classifica ...

GP Misano - lo Sky Racing Team VR46 svela la livrea Sky Ocean Rescue : LA FOTOGALLERY . In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini lo Sky Racing Team VR46 scende in pista con una speciale livrea dedicata alla campagna europea 'Sky Ocean Rescue - ...

Moto3 – Una nuova livrea per un nobile fine : lo Sky Racing Team VR46 e la sua campagna ambientalista contro l’inquinamento degli oceani : Lo Sky Racing Team VR46 sostiene la campagna contro l’inquinamento degli oceani: a Misano spunta la nuova livrea per le moto della squadra di Valentino Rossi A sostegno della campagna ‘Sky Ocean Rescue – Un Mare da Salvare’ si schiera anche il Team di Moto3 capitanato da Valentino Rossi. In occasione del tredicesimo appuntamento con il campionato sul circuito di Misano, lo Sky Racing Team VR46 si presenta con le sue ...

Moto3 - Silverstone : prove di studio per lo Sky Racing Team VR46 : Una prima giornata di lavoro, di studio e di prove comparative cercando il miglior compromesso di set-up per il prosieguo del fine settimana. Il Gran Premio di Silverstone della classe Moto3 si apre ...