Sky | le serie tv in onda e on demand a novembre

Serie A - Napoli-Roma : partita in diretta domenica 28 ottobre su Sky : Il Napoli, dopo la partita in casa del Paris Saint-Germain in Champions League [VIDEO], affrontera' un altro impegno ostico nel weekend, quello valido per la 10ª giornata di Serie A. L'appuntamento domenicale vedra' impegnati i ragazzi di Carlo Ancelotti sfidare la Roma allo stadio San Paolo. Il match sara' disputato domenica 28 ottobre 2018 alle ore 20.30. A trasmettere la diretta tv sara' Sky, che proporra' anche il servizio di streaming ai ...

Diretta Serie A - la decima giornata su Dazn e Sky : si parte con Atalanta-Parma : Una volta archiviato questo turno di campionato [VIDEO], la concentrazione sara' volta alla decima giornata di Serie A che si disputera' il prossimo weekend tra sabato 27 e lunedì 29 ottobre. Sara' un turno spettacolare con due big-match in programma: Napoli-Roma e Lazio-Inter. Come al solito, il 70% delle partite verra' trasmesso su Sky mentre il restante 30% su Dazn. Tutte le gare saranno visibili sia in streaming che in televisione. Serie A ...

Prossimo turno Serie A | Le partite della prossima giornata | Orari | Programmazione tv su Sky e Dazn : La decima giornata della Serie A di calcio si svolgerà da sabato 27 a lunedì 29 ottobre. Il Prossimo turno di campionato si aprirà come di consueto con tre anticipi: alle 15.00 Atalanta-Parma, alle 18.00 la Juventus cercherà di ritrovare subito il successo in trasferta ad Empoli, mentre alle 20.30 si giocherà Torino-Fiorentina. Il lunch match domenicale vedrà opposte Sassuolo e Bologna, mentre alle 15.00 si svolgeranno tre scontri diretti per la ...

Serie A calcio | Il calendario di oggi | Orari | Probabili formazioni | Come vedere le partite in tv su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 si completerà tra oggi, domenica 21, e domani, lunedì 22 ottobre. Dopo il solito trittico di anticipi al sabato, la domenica si aprirà con il consueto lunch match: alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Frosinone ed Empoli. Trittico di gare anche alle ore 15.00, con Bologna-Torino, Chievo-Atalanta e Parma Lazio, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Cagliari, infine alle ore ...

Calendario Serie A calcio oggi - gli orari e il programma di tutte le partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 si completerà tra oggi, domenica 21, e domani, lunedì 22 ottobre. Dopo il solito trittico di anticipi al sabato, la domenica si aprirà con il consueto lunch match: alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Frosinone ed Empoli. Trittico di gare anche alle ore 15.00, con Bologna-Torino, Chievo-Atalanta e Parma Lazio, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Cagliari, infine alle ore ...

Calendario Serie A calcio oggi - gli orari di tutte le partite. Come vedere in tv gli anticipi su Sky e Dazn : oggi scatta la nona giornata della Serie A di calcio, che si completerà lunedì 22 ottobre. Questo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti si gioca dopo la sosta per le Nazionali e non ha previsto anticipi al venerdì. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: oggi ci saranno tre match da vivere in apnea. Si inizierà con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ...

Sky Sport Serie A 9a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul ...

Sky o DAZN? Dove Vedere Le partite Della 9A Giornata Di Serie A : Tutto pronto per la 9A Giornata di Serie A: Dove Vedere le partite? Chi trasmette le partite Della 9A Giornata di Serie A? Sky o DAZN? Ecco Dove Vedere le partite su Sky o DAZN Dove Vedere partite 9A Giornata Serie A su Sky o DAZN ECCO QUANDO E Dove SARANNO DISPONIBILI I 10 MATCH DI Serie […]

Diretta Serie A della nona giornata su Dazn e Sky : in anticipo Juve-Genoa sabato alle 18 : Archiviato l'impegno con le nazionali in Nations League, nel fine settimana torna la Serie A con la nona giornata [VIDEO]. Sara' un turno sensazionale con l'attesissimo derby di Milano. Le partite si disputeranno a cavallo tra sabato 20 e lunedì 22 ottobre e solo tre di esse verranno trasmesse in Diretta streaming sulla piattaforma di Dazn. Tutte le altre, invece, saranno visibili su Sky. Chi possiede l'abbonamento a quest'ultima pay-tv potra' ...

Serie A - Inter-Milan in 4K HDR in diretta esclusiva su Sky : Il derby di Milano è l'incontro clou della nona giornata di Serie A: su Sky sarà disponibile in 4K HDR L'articolo Serie A, Inter-Milan in 4K HDR in diretta esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calendario Serie A calcio - nona giornata : gli orari e il programma delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 è ormai alle porte. Tra il 20 ed il 22 ottobre si tornerà in campo. Il turno prenderà il via dall’ormai consueto trittico di anticipi al sabato per le squadre che scenderanno in Champions League: il 20 alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ore 18.00 la Juventus riceverà il Genoa, infine alle ore 20.30 il Napoli farà visita all’Udinese. La domenica si aprirà con il consueto lunch ...

Prossima giornata Serie A calcio - gli orari delle partite e come vederle su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 20 ed il 22 ottobre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti si giocherà dopo la sosta per le Nazionali. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: saranno 10 match da vivere in apnea. Si inizierà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 20 alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ore 18.00 la Juventus riceverà ...

Indagine Antitrust su Sky per la Serie A : L'Antitrust, nella foto il presidente Giovanni Pitruzzella, ha avviato un'istruttoria nei confronti di Sky per due condotte che potrebbero aver violato il Codice del Consumo nella fase di promozione ...