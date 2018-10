Sigourney Weaver | Non sono indifesa | il ruolo della fidanzatina di Hollywood non

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Tutti se la ricordano nei panni del coraggioso Tenente Ellen Ripley nel film del 1978 diretto da Ridley Scott, Alien. Proprio lei,, l'attrice americana consacrata da Scott e poi da Cameron è stata l'ospite specialegiornata di oggi alla Festa del Cinema di Roma."Mio padre lavorava in tv. Amava il suo lavoro, e come lui, oggi io amo il mio. Mia madre faceva l'attrice, ma ad un certo punto ha dovuto mollare", racconta durante la conferenza stampa, "Proprio lei mi diceva che tutti avrebbero voluto portarmi a letto a, e di non metterci piede".Ride quando ne parla, l'attrice americana icona indiscussa di un genere cinematografico che lascia troppo spesso le donne da parte. Sigurneycon Alien,Ghostbusters e Avatar si è presa il suo posto aded è stata in grado di mantenerlo fino ad oggi, ricoprendo ruoli decisamente ...