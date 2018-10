Sicilia | Marevivo organizza 3 corsi di formazione per educatori ambientali

meteoweb.eu

: Anche a Sciacca corsi per educatori ambientali di Marevivo Sicilia - Risoluto - dantonisciacca : Anche a Sciacca corsi per educatori ambientali di Marevivo Sicilia - Risoluto -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)treperdella durata di 54 ore, nelle sedi di Palermo, Sciacca (Ag) e Milazzo (Me) rivolti a giovani fino a 35 anni d’età, appassionati di mare e d’ambiente e che vogliono conseguire nuove competenze per inserirsi in un mercato del lavoro moderno e dinamico.negli ultimi anni ha collaborato costantemente con le scuole di ogni ordine e grado, promuovendo non solo laboratori di educazione ambientale, ma anche perdi conoscenza del territorio, campus, esperienze di turismo sostenibile e progetti di alternanza di scuola/lavoro. Tutti i progetti sono realizzati dagliche operano presso l’associazione e che possiedono una serie di competenze in ambito scientifico, ma anche molte capacità trasversali, utili a promuovere e esperienze ecologiche e turistiche molto interessanti. Lavorando in stretta ...