Si nascondeva nell' albergo abbandonato | arrestato spacciatore

Papà orco - i carabinieri trovano i tre figli nell'armadio. Si nascondeva no dal genitore : Picchia e maltratta la moglie davanti ai tre piccoli figli ma l'altra notte è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Avezzano. Lui, 35 anni, magrebino, da anni in Italia, sposato con una donna ...

Nella Punto della mamma nascondeva 40 grammi di marijuana. 19enne di Melissano finisce ai domiciliari - : «Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». È questa l'accusa contestata ad Alex Sambati, 19enne di Melissano , arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale stazione. I ...

Abusi nella chiesa - il Papa : “Fatto mostruoso - prima si nascondeva ora lo affrontiamo” : "In tempi antichi queste cose si coprivano perché ernoa una grande vergogna. Era il modo di pensare del secolo scorso" ha ammesso il Pontefice davanti ai giornalisti sull'aereo che da Tallinn lo riportava a Roma, aggiungendo però che ora la "la chiesa ha preso coscienza di questo, si è accorta che doveva lottare in un altro modo e ce l'ha messa tutta"Continua a leggere

Uomini e Donne : Sara Affi Fella ha ingannato la trasmissione per business. Il fidanzato si nascondeva nell’armadio – Video : Uomini e Donne In rete se ne parlava da giorni. Un post sibillino dell’autrice Raffaella Mennoia, contro un ex protagonista della trasmissione, aveva dato il la ad una serie di ipotesi; le più plausibili delle quali portavano ad un unico nome e cognome: Sara Affi Fella. Ora un Video pubblicato poco fa su Witty – tratto dalla registrazione odierna – conferma i sospetti. Sara avrebbe ingannato la trasmissione mantenendo una ...