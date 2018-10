Sgravi lavoro | entrate da 5G e fumo

Sud - Lezzi : lavoro - Sgravi e investimenti : 7.31 Il reddito di cittadinanza "non è assistenzialismo" ma serve a far rientrare "nel mondo del lavoro chi ha avuto difficoltà". Così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi al Corriere, spiega che il provvedimento, riguarda circa "6,5 milioni di persone". Lezzi annuncia per il Sud "il ...

Sud - Lezzi : lavoro - Sgravi e investimenti : 7.31 Il reddito di cittadinanza "non è assistenzialismo" ma serve a far rientrare "nel mondo del lavoro chi ha avuto difficoltà". Così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi al Corriere, spiega che il provvedimento, riguarda circa "6,5 milioni di persone". Lezzi annuncia per il Sud "il 100% degli sgravi contributivi per tutti i nuovi assunti disoccupati da almeno 6 mesi" ma anche "investimenti, in infrastrutture, istruzione, ricerca".In Europa ...

Decreto Dignità - Di Maio : “Nessun dato testimonia perdite di lavoro. Sgravi fiscali per assunzioni under 35” : Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde al question time in aula sulle interrogazioni riguardanti il Decreto Dignità: “Non c’è alcun dato che testimonia perdite di lavoro in seguito al Decreto Dignità. È stato concepito per stoppare il dilagare del precariato che uccide il futuro e la serenità dei nostri giovani. Con il Decreto Dignità disincentiviamo il ricorso al contratto a tempo determinato. Abbiamo messo un freno agli ...