Serie C Rimini | Acori è il nuovo allenatore

Serie C - rinviate Rimini-Ternana e Monopoli-Catania : “Il Rimini F. C. rende noto che, in seguito all’accoglimento del ricorso presentato dalla Ternana alla prima Sezione del Tar del Lazio, la gara Ternana-Rimini in programma mercoledì 19 settembre alle ore 20.30 è stata rinviata a data da destinarsi”. “La Lega Pro, a seguito della decisione di sospensione adottata dal Tar del Lazio, comunica che la gara Monopoli-Catania è stata rinviata a data da destinarsi”. Caos sempre più evidente ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Parma firma l’impresa - è finale scudetto con la seconda vittoria a Rimini : La seconda finalista per lo scudetto 2018 è il Parma Clima che compie l’impresa eliminando i campioni d’Italia in carica vincendo 2-1 la bella allo Stadio dei Pirati. Bologna contro Parma dunque, un duello che si ripete dopo otto anni e curiosità vuole che le due squadre tornano a giocare una finale scudetto dopo quella che ha regalato a entrambe la stella: Parma nel 2010 e Bologna nel 2016. Garacinque tra Rimini e Parma è uno ...

Serie C - Rimini : ceduto il 25% del club in criptovaluta : Il suo presidente Giorgio Grassi ha ceduto con un contratto preliminare il 25% della società all'Heritage Sports Holdings, un gruppo degli Emirati Arabi Uniti che si occupa di investimenti nel mondo ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Parma batte Rimini 1-0 in gara-4 - si va alla bella : La sfidante della Fortitudo per lo scudetto 2018 uscirà dalla bella di sabato sera allo Stadio dei Pirati. Parma infatti è ancora viva, batte 1-0 Rimini in una splendida garaquattro e pareggia la Serie di semifinale. Manco a dirlo, il protagonista del successo ducale è stato Erly Casanova che resta in pedana per 117 lanci e ripete la prestazione di venerdì scorso, anzi la migliora perché non incassa punti e non ha neppure bisogno del rilievo di ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Rimini plana su Parma con un pesantissimo 17-1 e potrà chiudere la Serie in gara-4 : Per la prima volta nella serie di semifinale i Pirati si portano in vantaggio al termine di una partita (vinta 17-1) che sembrava poter prendere la direzione romagnola già al momento della presentazione dei roster. Ceccaroli infatti sceglie Ruiz come previsto e Poma non gli oppone Casanova, sia per l’eccessivo numero di lanci effettuato venerdì sera (119), sia perché in caso di sconfitta col cubano in pedana, le possibilità di finale per i ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Rimini pareggia la Serie contro Parma dopo quattro ore di lotta : Rimini pareggia la serie, vincendo 8-4 una partita di quattro ore, completamente diversa da quella di venerdì. Alla vigilia di questa semifinale si ipotizzava che Parma poteva trovare qualche problema quando Poma fosse stato inevitabilmente costretto a chiamare in causa i propri rilievi. Detto e fatto, anzi confermato. dopo un inizio comunque non certo brillante di Garcia, già utilizzato due volte in questa serie, Pomponi ha impiegato 45 lanci ...