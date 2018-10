Serie B | la farsa è servita | addio formula a 19 squadre | si torna a 22 o forse a 24 E su

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) E adesso che succede? Il Tar ha accolto il ricorso di alcune delle società escluse (Pro Vercelli e Novara nello specifico, ma in ballo ci sono anche Siena, Catania e Ternana), laB ha scoperto di non essere più a 19: qualcuno (la Lega di Mauro Balata) vorrebbe mantenere comunque questa, il tribunale amministrativo ha indicato dire a 22, c’è chi pensa che l’unica soluzione sia andare addirittura a 24. Tutte le ipotesi attualmente sono sul tavolo, ma un indizio lascia pensare che dei ripescaggi ci saranno. Resta solo da capire quanti. La sentenza odierna è solo una cautelare, ma c’è una frase del dispositivo del tribunale amministrativo che spaventa a morte vertici e legali della FederCalcio, in riunione permanente per decidere il da farsi: i danni per le escluse sarebbero di “entità difficilmente quantificabile”. Significa che se la sentenza definitiva dovesse ...