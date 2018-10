Serie B a 19 squadre | ripescaggi | Tar accoglie ricorso Ternana Ultime notizie | caos per

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : le rose e le giocatrici delle 13 squadre. Novara e Conegliano favorite : Nel weekend del 27-28 ottobre scatterà la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Il massimo campionato italiano sta per incominciare, 13 squadre ai blocchi di partenza pronte a darsi battaglia. Novara e Conegliano favorite per la corsa verso lo scudetto, Scandicci ha le carte in regola per provarci. In palio 8 posti per i playoff, l’ultima retrocederà in Serie A2 insieme al Club Italia che l’anno prossimo ritornerà in cadetteria. Di ...

Ripescaggi Serie B - ecco i tre club promossi : si torna a 22 squadre (o forse 23) - clamorosi colpi di scena anche in Serie C [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Un caos senza precedenti, una situazione incredibile per i campionati di Serie B e Serie C, l’estate era stata già caldissima ma quello che sta succedendo nelle ultime ore può considerarsi clamoroso. Nella ultime ore il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Ternana a cui avevano aderito anche Siena, Novara e Pro Vercelli, l’altro club in corsa per il Ripescaggio è il Catania. E’ ...

Serie B - Tar del Lazio dà ragione ai club : ora il campionato può tornare a 22 squadre. La Lega Pro sospende le gare : Il nuovo capitolo del caso Legato al format di Serie B lo firma il Tar del Lazio. Il tribunale amministrativo ha disposto che venga riesaminata la posizione di Novara, Pro Vercelli e Ternana da parte degli organismi sportivi competenti. Tradotto: il campionato cadetto, partito a 19 squadre, può tornare ora a 22 club. Il collegio presieduto da Germana Panzironi ha formalmente rimandato la questione alla Figc, sospendendo il pronunciamento del ...

Serie B - aria di ripescaggi : la Serie C rinvia le gare delle squadre “ripescabili” : La Serie B potrebbe tornare a 22 squadre dopo la decisione del Tar del Lazio Sezione prima ter di questa mattina Preso atto delle ordinanze emesse in data odierna dal Tar del Lazio Sezione prima ter, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società Pro Vercelli, Ternana, Novara e Robur Siena, la Lega Pro ha comunicato la decisione di rinviare “a data da destinarsi” le seguenti gare ...

Caos Serie B - il Tar boccia il format a 19 squadre : 'Le posizioni di Novara - Pro Vercelli e Ternana vanno riesaminate'. La Lega Pro rinvia ... : Deve essere riesaminata dagli organismi sportivi competenti la posizione del Novara Calcio, della Pro Vercelli 1892 e della Ternana, quest'ultima ha già disputato 5 partite in Serie C,. Lo ha deciso ...

Serie B nuovamente a 22 squadre : ennesimo ribaltone del Tar : Serie B nuovamente a 22 squadre, questo quanto stabilito dal Tar in data odierna, solo 3 delle 5 richiedenti ripescaggio giocherà però in cadetteria Clamoroso ennesimo ribaltone al Tar, si va infatti nuovamente verso una Serie B nuovamente a 22 squadre (forse). Il Tar ha ritenuto che “i provvedimenti gravati evidenziano sotto vari profili rilevanti aspetti di distonia rispetto alla primaria finalita’ di interesse pubblico alla regolazione ...

Calcio - il TAR del Lazio approva il ricorso dei club - la Serie B verso il ritorno a 22 squadre : Ancora una novità nell’infinita querelle legata alla composizione della Serie B 2018-2019. Il TAR del Lazio ha infatti accolto le istanze cautelari di Pro Vercelli e Novara, con l’effetto di sospendere l’efficacia di tutti i provvedimenti sulla formula della B impugnata dai club. La questione, nella sostanza, è stata rimandata alla FIGC: quest’ultima, però, stavolta non sembra in grado di potersi discostare molto dal ...

Il Tar del Lazio accoglie i ricorsi : la Serie B può tornare a 22 squadre : Il Tar del Lazio ha acolto la "domanda di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati" riguardo il passaggio della Serie B a 19 squadre L'articolo Il Tar del Lazio accoglie i ricorsi: la Serie B può tornare a 22 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Guida alle squadre di Serie A. Analisi della rosa della Fiorentina : Nella precedente Guida abbiamo parlato della Sampdoria come sorpresa di inizio campionato, essendo ad oggi la squadra non big meglio piazzata in questo inizio di campionato. Ad un punto dal duo composto da Samp e Roma ci sono però tre club che se continuano su questa strada possono togliersi tante soddisfazioni nel corso di questa stagione: il Sassuolo di De Zerbi, il neopromosso Parma e la giovane Fiorentina di Stefano Pioli. E sono proprio i ...

Serie A Fiorentina - Pioli : 'Europa? Sei squadre più forti di altre' : FIRENZE - Ospite sul palco della festa per i 30 anni dell'edizione Fiorentina di Repubblica, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha analizzato il momento dei viola: 'Siamo una squadra ambiziosa ...

Incredibile in Serie A - un’altra inchiesta sul calcio italiano : coinvolta una big - sospetti su due squadre - si rischia il terremoto [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Novità clamorose che riguardano il calcio italiano, un nuovo terremoto che rischia di sconvolgere il mondo del pallone. Nell’ultimo weekend il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali per la Nations League ma non sono mancate le polemiche e gli scandali. Tutto è nato dalle accuse nei confronti del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, il portoghese nella bufera per lo scandalo violenza sessuale, il ...

Milan - ha ragione Silvio Berlusconi? Solo tre squadre in Serie A usano il modulo di Gennaro Gattuso : Fosse politica, Gattuso con il suo 4-3-3, dove ogni giocatore è al suo posto, rappresenterebbe la maggioranza, Berlusconi la minoranza. In A le squadre che si schierano con due punte sono infatti 9 ...

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate : squadre in campo - si gioca! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Diretta gol live score delle partite e la classifica aggiornata dei gironi A, B e C. Si accende oggi 17 ottobre 2018 la 7^ giornata del terzo campionato italiano. (Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:08:00 GMT)

Sampdoria - Giampaolo : “Sei squadre irraggiungibili in Serie A - lottiamo per il settimo posto” : “A mio avviso, in Serie A sei squadre sono fuori portata, quattro in Champions e due in Europa League. Resta il settimo posto che dà l’accesso ai preliminari di Europa League. Ci sono tante squadre che ambiscono a questo piazzamento, dal Torino alla Fiorentina e nel gruppo c’è anche la Sampdoria. E lo stesso Sassuolo“. Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, in un’intervista al quotidiano Il Centro, ha ...