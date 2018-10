Serie A Genoa | sconfitta contro l' Entella in amichevole

Serie A - termina la nona giornata con un pareggio senza reti tra Sassuolo e Sampdoria. Juve ancora in testa nonostante il pareggio casalingo con il Genoa : Si chiude con uno 0-0 tra due delle rivelazioni di questo inizio campionato di Serie A, il Sassuolo e la Sampdoria, la nona giornata di questa stagione, la prima dopo la recente sosta per le Nazionali. giornata che vede ancora in testa la Juventus nonostante il pareggio casalingo dei bianconeri contro il Genoa per 1-1 (al vantaggio di Cristiano Ronaldo risponde Bessa, con Piatek a secco dopo essere andato a segno in tutti i match sinora ...

VIDEO Serie A - gli highlights e i gol degli anticipi di sabato 20 ottobre. Udinese-Napoli - Juventus-Genoa e Roma-Spal : sabato 20 ottobre si sono giocati tre anticipati validi per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Napoli ha sconfitto l’Udinese per 3-0 e si è portato a quattro punti di distacco dalla Juventus che invece è stata bloccata sul pari dal Genoa nonostante il gol di Cristiano Ronaldo. La giornata si era aperta con la clamorosa sconfitta casalinga della Roma contro la SPAL. Di seguito i VIDEO con tutti gli highlights e i gol ...

Serie A - Juventus-Genoa : 1-1. Bessa replica a CR7. Highlights - gol e pagelle : Le pagelle di Juventus-Genoa Juventus: Szczesny 6, Cancelo 7, 5, Bonucci 5, Benata 5, Alex Sandro 5,5, Pjanic 5,5, Bentancur 6, Matuidi 6 dal 71' Dybala 5, Cuadtado 6 dal 58' Douglas Costa 5, Mandzukic 5,5 dall'81' Bernardeschi, s.v. Ronaldo 7. Genoa: Radu 5,5, Biraschi 6, Romero 6, Criscito 6,5 Pereira 5,5 dal 79' Gunter s.v. , Romulo 6, Sandro 6,5, Bessa 7,5 82' Hiljemark s.v., Lazovc 5,5, Piatek 6, Kouame 7 85' Pandev s.v. 45 + 5 FINALE Il ...

Serie A Genoa - Juric : «Vedo tanti margini di miglioramento» : TORINO - Il risultato finale è di quelli che ti riempiono d'orgoglio: 1-1, Juventus fermata dopo 8 vittorie di fila. Ivan Juric , tornato sulla panchina del Genoa dopo l'esonero di Ballardini , ha ...

Serie A - Juventus-Genoa : 1-1. Gol di Ronaldo e Bessa : E alla nona giornata la Juve si fermò. Dopo otto vittorie di fila ci pensa il Genoa a bloccare i bianconeri, imponendo l'1-1 allo Stadium: per entrambe le formazioni si tratta del primo pareggio, ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Genoa 1-1 - non basta Cristiano Ronaldo - Daniel Bessa punisce i bianconeri : Clamoroso all’Allianz Stadium di Torino: la Juventus viene fermata sul pari (1-1) dal Genoa nell’anticipo della nona giornata di Serie A 2018-2019. I bianconeri, passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Cristiano Ronaldo, hanno subito la marcatura nella ripresa di Daniel Bessa. Formazione di Massimiliano Allegri che si è un po’ addormentata nella seconda frazione di gioco, consentendo agli ospiti di farsi pericolosi e ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : 1-1 - a Cristiano Ronaldo risponde Bessa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : 1-0 - Cristiano Ronaldo sblocca la partita : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...

