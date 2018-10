Serie A Bologna | Calabresi è l' uomo del momento

Serie A Bologna - nessuna lesione per Danilo e Dijks : Bologna - nessuna lesione per Danilo e Dijks . Lo ha annunciato il Bologna attraverso la seguente nota apparsa sul sito ufficiale dei rossoblù: "Gli esami cui sono stati sottoposti Danilo Larangeira e ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Milano e Venezia demoliscono Pistoia e Pesaro - Bologna vince ad Avellino - bene Trieste - Sassari e Torino : Si è conclusa la terza giornata di Serie A 2018-2019, che vede ora solamente due squadre a punteggio pieno: Milano e Venezia. L’Olimpia si è imposta al Mediolanum Forum contro Pistoia per 107-83 in un incontro letteralmente dominato dal terzo quarto in poi. MVP indiscusso Mindaugas Kuzminskas, autore di 20 punti in appena 17 minuti (8/11 al tiro). Match senza storia anche quello tra Venezia e Pesaro, concluso 97-62 per la Reyer, già avanti ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Grande soddisfazione - ma dobbiamo migliorare nel gioco»

Serie A Bologna-Torino 2-2 - il tabellino : Calci d'angolo: 4-3 per il Torino

Bologna-Torino 2-2 : pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Bologna-Torino, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta a valanga - Immobile e Correa spingono la Lazio - pari tra Bologna e Torino : Due vittorie esterne ed un pareggio nelle partite di Serie A delle ore 15.00: non si registrano ancora vittorie interne in questo turno del massimo campionato italiano. L’Atalanta maramaldeggia in casa del Chievo vincendo per 1-5, mentre la Lazio passa nella ripresa a Parma, vincendo poi 2-0, infine il Bologna rimonta due reti ed impatta 2-2 col Torino. A Bologna il Torino passa in vantaggio al 14′ con Iago Falque, poi nella ripresa ...

Highlights Serie A : Bologna-Torino 2-2. Video gol - pagelle e tabellino del match : Partita importantissima quella che si giocherà al Dall’Ara tra Bologna e Torino. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere per smuovere una classifica non troppo esaltante. BOLOGNA – La squadra di Pippo Inzaghi, reduce dalla sconfitta per due reti a zero sul campo del Cagliari, giocherà con il solito 3-5-2. Le due punte che avranno […] L'articolo Highlights Serie A: Bologna-Torino 2-2. Video gol, pagelle e tabellino del ...

Bologna-Torino 2-2 : risultato e diretta live - Serie A 2018/2019 : Bologna-Torino, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Risultati Serie A – L’Atalanta rifila 5 schiaffi al Chievo di Ventura : ok Lazio - pari fra Bologna e Torino : L’Atalanta liquida il Chievo con 5 gol, la Lazio batte in trasferta il Parma, pari fra Bologna e Torino: ecco i Risultati della 9ª giornata di Serie A Gol e spettacolo nella domenica pomeriggio della 9ª giornata di Serie A. Dopo il pirotecnico pareggio tra Frosinone ed Empoli nel lunch match (3-3), arrivano altri 6 gol anche nell’1-5 con il qule L’Atalanta liquida il Chievo in trasferta. Esordio amaro per i veronesi del neo allenatore Gian ...

