Sei bambini sono morti in un centro di cura in New Jersey per infezione da adenovirus

Camerun - orrore a scuola : Sei bambini rapiti da uomini armati : Sei bambini sono stati rapiti in Camerun da uomini armati in una scuola di Bamenda, nel nordovest del Paese, in una delle due regioni anglofone. Lo riferisce un insegnante, spiegando che l'attacco è ...

Usa - paralisi simil polio : colpiti Sei bambini in pochi giorni : Nello Stato del Minnesota sei bambini sono stati ricoverati a partire dal 20 di settembre con sintomi simili a quelli provocati dalla poliomielite. I dottori hanno diagnosticato ai piccoli la mielite flaccida acuta AFM, un tipo di infezione che colpisce il sistema nervoso e che porta all'intorpidimento degli arti, arrivando a causare la perdita della mobilita'. Per la malattia non c'è una cura specifica, né un vaccino. I sintomi Il virus ...

Paralisi simil polio - allarme per i bambini negli Usa/ Sei bimbi colpiti da mielite flaccida acuta : Registrati sei casi di Paralisi simil-polio negli Stati Uniti, nazione che negli ultimi mesi è stata colpita da almeno un centinaio di casi analoghi, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Usa - paralisi simil polio fa paura. Colpiti Sei bambini in pochi giorni : Tutto è iniziato con Orville, un bambino di quattro anni del Minnesota. Sembrava un semplice raffreddore, ma poi qualcosa è andato storto e, in poco tempo, il bambino non riusciva più a muovere le gambe e il braccio destro. In ospedale i medici pensano a un ictus, ma si sbagliano. Iniziano le prime crisi respiratorie e tutto comincia ad essere più tragicamente chiaro: Orville soffre di mielite flaccida acuta. Fortunatamente, grazie anche alla ...

Bonisoli annuncia i "muSei a 2 euro per gli under 25". Ma Franceschini lo gela : "Perché far pagare anche i bambini?" : Ingresso nei musei a 2 euro per tutti gli under 25 e venti giornate gratuite annuali. Sono le novità annunciate dal ministro dei beni e delle Attività Culturali, Alberto Bonisoli, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera."Le nuove generazioni dovranno ereditare il nostro patrimonio culturale ed è doveroso metterle nelle condizioni di conoscerlo, amarlo, ritenerlo proprio. Un ingresso semplicemente gratuito ...

Parte il progetto per i bambini 'I MuSei incontrano la Puglia' : Potranno prevedere, ad esempio, visite e laboratori didattici su storia e archeologia, letture tattili dei libri su scienza arte e musica nei Musei individuati per scuole dell'infanzia e famiglie , ...

Incendio un appartamento a Chicago. Muoiono otto persone - Sei sono bambini : otto persone, tra cui sei bambini, sono morti nell’Incendio avvenuto in appartamento a Chicago in quello che è considerato uno dei roghi più mortali mai avvenuti nella terza città più grande degli Usa. Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Le autorità non hanno reso noto le identità o le età delle vittime, ma i Vi...