Scorsese omaggia i fratelli Taviani | ' Con loro i momenti migliori della mia vita'

ilmessaggero

: Ospite della Festa del Cinema di Roma, #MartinScorsese ha omaggiato il cinema italiano, ricordando i film della sua… - Screenweek : Ospite della Festa del Cinema di Roma, #MartinScorsese ha omaggiato il cinema italiano, ricordando i film della sua… - RobyyGiudici : Radio Deejay - talkymedia : #MartinScorsese omaggia il cinema italiano alla #RomaFF13, l'integrale del suo incontro ravvicinato -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) 'Alla fine degli anni 70, Paolo, Vittorio, Lina e Carlo sono stati così cari con me, nel modo in cui mi hanno accolto in Italia allora, e come mi hanno aperto lecase. Sono stati così pazienti, ...